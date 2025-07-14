多明尼加附近1艘非法移民船沉沒 至少7人死亡

最近1艘載有移民的船隻在多明尼加東海岸傾覆，救援隊已找到17名倖存者和7具屍體。圖為救援隊打撈受害者。（法新社）

2025/07/14 14:29

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕最近1艘載有非法移民的船隻在多明尼加東海岸傾覆沉沒，截至目前為止，救援隊已找到17名倖存者和7具屍體。

根據《法新社》報導，這17名倖存者是海地和多明尼加國民，其中包括1名兒童。多明尼加民防局緊急救援人員表示，該船11日駛往美國領土波多黎各隨後沉沒。

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多明尼加民防局指出，隨著屍體不斷出現，救援隊努力搜尋，但不知道船上究竟有多少人。

幾名倖存者聲稱，船上載有40至50人。該船11日沉沒時，他們看到其他人在水中還活著，但當局無法確認乘客具體人數。

救援隊週末的搜救行動，因大量馬尾藻和強潮汐等惡劣條件而受阻。救援隊將於今（14）日恢復搜救，然後評估是否繼續行動。

多明尼加民防局局長薩拉斯（Juan Salas）說，在以往災難中曾奇蹟般看到人們在4、5或6天後出現。

多明尼加當局稱，這些非法移民乘坐著「yola」船。這類船通常由木材或玻璃纖維製成，不符合安全規定。

非法移民從多明尼加前往波多黎各單程費用高達7000美元（約20.4萬台幣）。近年來多明尼加與波多黎各之間的航線，越來越受到移民的歡迎。

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