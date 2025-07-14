為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    多明尼加附近1艘非法移民船沉沒 至少7人死亡

    最近1艘載有移民的船隻在多明尼加東海岸傾覆，救援隊已找到17名倖存者和7具屍體。圖為救援隊打撈受害者。（法新社）

    最近1艘載有移民的船隻在多明尼加東海岸傾覆，救援隊已找到17名倖存者和7具屍體。圖為救援隊打撈受害者。（法新社）

    2025/07/14 14:29

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕最近1艘載有非法移民的船隻在多明尼加東海岸傾覆沉沒，截至目前為止，救援隊已找到17名倖存者和7具屍體。

    根據《法新社》報導，這17名倖存者是海地和多明尼加國民，其中包括1名兒童。多明尼加民防局緊急救援人員表示，該船11日駛往美國領土波多黎各隨後沉沒。

    多明尼加民防局指出，隨著屍體不斷出現，救援隊努力搜尋，但不知道船上究竟有多少人。

    幾名倖存者聲稱，船上載有40至50人。該船11日沉沒時，他們看到其他人在水中還活著，但當局無法確認乘客具體人數。

    救援隊週末的搜救行動，因大量馬尾藻和強潮汐等惡劣條件而受阻。救援隊將於今（14）日恢復搜救，然後評估是否繼續行動。

    多明尼加民防局局長薩拉斯（Juan Salas）說，在以往災難中曾奇蹟般看到人們在4、5或6天後出現。

    多明尼加當局稱，這些非法移民乘坐著「yola」船。這類船通常由木材或玻璃纖維製成，不符合安全規定。

    非法移民從多明尼加前往波多黎各單程費用高達7000美元（約20.4萬台幣）。近年來多明尼加與波多黎各之間的航線，越來越受到移民的歡迎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播