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    太歲頭上動土！農夫偷「義大利凡爾賽宮」御用水 下場慘了

    被譽為「義大利凡爾賽宮」的卡塞塔王宮，近期因水源遭竊導致園區草皮枯黃，警方已逮捕涉嫌從其水道偷水的農夫。（法新社資料照）

    被譽為「義大利凡爾賽宮」的卡塞塔王宮，近期因水源遭竊導致園區草皮枯黃，警方已逮捕涉嫌從其水道偷水的農夫。（法新社資料照）

    2025/07/14 13:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，義大利警方上週四（10日）宣布逮捕了一名男子，他被指控的罪行堪稱異想天開：從供應拿坡里附近一座宏偉宮殿的水道中，持續偷取公共用水。而他下手的對象，正是被譽為「義大利凡爾賽宮」的卡塞塔王宮（Royal Palace of Caserta）

    義大利國家憲兵（Carabinieri police）表示，這名58歲的嫌犯被控「持續盜竊公共用水」，其行為已對這座建於18世紀、由波旁王朝查理三世成為拿坡里國王後，下令建造的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，造成損害。

    警方指出，他們是在接到王宮方面的投訴後才展開調查。現已改為博物館的王宮管理方表示，其園林內的水池與噴泉出現了嚴重的水量短缺問題。

    調查人員發現，嫌犯涉嫌從知名的「卡羅琳水道」（Caroline Aqueduct）下手，透過一條長達145公尺的非法管道，將「御用水」引流至他自己的農業地產。警方在聲明中說：「這條水管延伸至農田的六個不同區域進行灌溉，現場還有一個用於集水的1000公升大水箱。」

    據悉，該名嫌犯是一處宗教組織所屬農業地產的承租人。目前，他已被下令軟禁在家，其非法引水的農地也已遭到查封。

    卡塞塔王宮在其聲明中痛陳，此次竊水事件已導致其瀑布、噴泉和水池遭遇「嚴重缺水」。為了應對危機，王宮不得不停止對草坪的澆灌系統，導致大片草地變黃。管理方稱，處理這起事件的過程讓他們度過了「非常艱難的幾個月」。

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