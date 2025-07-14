英國TikTok網紅被人偽造死亡 呼籲提高對虛假資訊警惕

TikTok創作者格蕾絲．沃爾斯滕霍姆被人偽造死亡消息。（擷自X@GracieWolstenh1）

2025/07/14 12:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國22歲TikTok創作者格蕾絲．沃爾斯滕霍姆 （Grace Wolstenholme） 在1部聲稱她已死亡的影片被觀看65萬次後，呼籲網友提高對虛假資訊警惕。

根據《BBC》報導，格蕾絲自2021年以來，憑藉講述腦癱患者生活的影片積累130萬粉絲。她最受歡迎的影片之一，被一個看似出售枕頭的TikTok帳號未經許可使用，並配文「我今天失去自閉症妹妹，所以我買這個枕頭來模仿擁抱她。」

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因該影片含有格蕾絲的影片內容，所以網友誤認為她已死亡。格蕾絲聲稱，誤會的網友都悲痛欲絕，還說「安息吧。我們愛你。」

TikTok已確認該影片因違反其社群準則而被刪除。格蕾絲表示，直到認識的某人聯繫母親並表達哀悼，她才得知自己影片被人用於偽造她死亡的惡搞影片中。

格蕾絲強調，社群媒體上存在很多壞人，所以特別需要核實事實。她指出，她因為已經病了大約3個月，所以在網上保持低調，而這讓惡作劇看起來更加真實。

格蕾絲補充，因人們誤以為她已去世，導致她失去數千名粉絲和影片觀看量下降，她的收入也因此減少。

格蕾絲最初的影片發佈於2021年，內容是她在健身課上與私人教練一起練習揮拳時摔倒。目前該影片已獲得520萬次點讚。

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