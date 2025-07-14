闖美肯塔基州教堂掃射釀2死1命危 凶嫌遭擊斃

美國肯塔基州警方證實，1名槍手週日在機場附近被攔停後，射傷了1名州警，隨後逃往1間教堂（見圖）殺害了2名女性。（圖擷自Google地圖）

2025/07/14 13:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州（Kentucky）警方證實，1名槍手當地時間週日（13日）在機場附近被攔停後，射傷了1名州警，隨後逃往1間教堂殺害了2名女性。槍手已遭警方擊斃。

據《路透》報導，列星頓（Lexington）警察局長韋瑟斯（Lawrence Weathers）下午在記者會上表示，2名女性被害人在列星頓的「里契蒙路浸信會教堂」（Richmond Road Baptist Church）喪生，現場還有另2名男性受傷，其中1人情況危急。

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警局沒有公布嫌犯的姓名或年齡。韋瑟斯說：「像今天這樣的日子真的很難熬。有時候事情發生了，但你根本不知道原因為何。」

韋瑟斯指出，週日上午11時30分左右，嫌犯在費耶特郡（Fayette County）藍草機場（Blue Grass Airport）附近被巡邏州警攔下後開槍。他補充，槍擊事件發生在機場外環道路上，但未影響機場營運。

該名州警已被送往鄰近醫院救治，目前情況穩定。

隨後，嫌犯在距離機場約16公里處劫持1輛汽車，逃至「里契蒙路浸信會教堂」，並開始向教堂內的群眾開火。警方循車追人趕抵教堂後，立即將嫌犯擊斃。

列星頓警方將對槍擊事件展開調查。韋瑟斯沒有提供槍擊動機，但稱有跡象顯示，嫌犯可能認識教堂裡的一些人。

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