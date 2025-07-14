厄瓜多批准保護區新法 恐威脅原住民土地使用權利

厄瓜多議會10日通過的保護區新法恐影響原住民權利。圖為厄瓜多境內亞馬遜地區，資料照。（美聯社）

2025/07/14 12:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多議會於10日批准1項關於保護區的新法律，遭到原住民、法律專家以及環保人士的嚴厲批評，該法律將會威脅到原住民土地使用權利，違反了國家和國際保護法。

據《美聯社》報導，厄瓜多議會10日以80票同意、23票反對的結果通過1項保護區新法，由於該法律允許包含外國公司在內的私營單位參與管理保護區，因此引發各界反對。對此政府官員則表示，此法將會加強對保護區的監督，有助於改善該地安全，促進生態旅遊，甚至還可以打擊非法採礦。

請繼續往下閱讀...

但批評人士指控，此舉只會讓資源開採量增加，導致當地人民流離失所，更是會使得厄瓜多自2008年憲法所規定的環境與原住民保護措施倒退。國際政策組織「共同倡議」（The Common Initiative）聯合執行長索里亞（Oscar Soria）指出，此次事件是對憲法的破壞，厄瓜多將會毀掉在國際間建立的聲譽，並導致被孤立。

原住民組織「NASIEPAI」負責人皮亞瓜耶（Justino Piaguaje）提到，此次事件的立法者重新揭開了過往歷史的傷疤，這是十分危險的法律且已經違憲，痛批此舉將延續自殖民時代以來的暴力剝奪事件，使原住民的權利遭受侵犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法