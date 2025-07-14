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    德國「死亡醫生」今受審 涉毒殺15病患並縱火滅證

    德國安寧療護醫師約翰尼斯・M（Johannes M.）涉毒殺15名病患，並縱火滅證，週一於柏林開庭受審。此案引發德國社會對醫療體系監管漏洞的高度關注。（圖：NX /Instagram）

    德國安寧療護醫師約翰尼斯・M（Johannes M.）涉毒殺15名病患，並縱火滅證，週一於柏林開庭受審。此案引發德國社會對醫療體系監管漏洞的高度關注。（圖：NX /Instagram）

    2025/07/14 12:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國一名安寧療護專科醫師約翰尼斯．M（Johannes M.），預定當地時間14日在柏林出庭受審，他被控於2021至2024年間，以致命藥物謀殺15名病患。更駭人的是，他涉嫌在其中5起案件中縱火焚燒受害者住所，企圖掩蓋罪行。檢方警告，這可能僅是冰山一角，因為另有高達96起可疑死亡案件仍在調查中，其中甚至包含他的岳母。

    根據法新社報導，這15名受害者年齡介於25至94歲。檢方指控，約翰尼斯．M在他們不知情下，為其注射了麻醉劑與肌肉鬆弛劑的致命雞尾酒，導致呼吸肌麻痺並在數分鐘內死亡。極具諷刺意味的是，該醫師2013年提交的博士論文，竟是研究法蘭克福兇殺案的動機，論文開頭便提問：「人為何殺人？」。

    德國《時代週報》（Die Zeit）披露，是一名同事因對其負責的病患中有多人死於火災的離奇巧合起疑，才讓全案曝光。此案讓人聯想到德國史上最知名的連環殺手護理師赫格爾（Niels Hoegel），他因用致命藥劑謀殺85名病患，於2019年被判處無期徒刑，也讓外界再次質疑德國醫療體系的監管漏洞。

    約翰尼斯．M至今未對指控發表任何評論。檢方在聲明中直指，他們認為嫌犯的動機「除了殺人之外別無其他」（no motive beyond killing），並將對他求處德國最重的懲罰：終身監禁。

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