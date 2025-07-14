敘利亞斯威達爆發衝突 造成37人死亡

敘利亞蘇韋達爆發衝突，貝都因部落與當地德魯茲武裝人員發生衝突，造成37人死亡。圖為德魯茲人。（美聯社）

2025/07/14 12:10

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名戰爭觀察員今（14）日表示，敘利亞南部德魯茲人（Druze）聚居的斯威達（Sweida）爆發衝突，貝都因（Bedouin）部落與當地武裝人員的衝突造成37人死亡。當局已派出部隊緩和局勢。

根據《法新社》報導，這是自4月和5月德魯茲人與安全部隊之間的戰鬥造成數十人死亡後，斯威達首次爆發致命暴力事件。敘利亞人權觀察組織表示，至少37人喪生，其中27人是德魯茲人（包括2名兒童），10人是貝都因人。

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斯威達省長巴庫爾（Mustapha al-Bakur）呼籲「保持克制，響應國家改革呼聲」。多位敘利亞德魯茲派精神領袖也呼籲民眾保持冷靜，並要求大馬士革方面介入。

敘利亞媒體《SANA》稱，鑑於局勢發展，安全部隊已部署在德拉省（Daraa）和斯威達省之間的行政邊界。

德魯茲人沒有自己獨立的國家，而是作為跨界民族生活在黎巴嫩、敘利亞和以色列等地。德魯茲人信仰德魯茲派，斯威達是該教派位於敘利亞的最大聚落。貝都因人和德魯茲派在蘇韋達長期存在衝突，雙方偶爾會爆發暴力衝突。

值得注意的是，自從敘利亞阿薩德政權被推翻後，人們對新伊斯蘭政權統治下少數群體權利和安全抱持擔憂，而新政權也一直在努力重建更廣泛安全局勢。

敘利亞新安全部隊4月和5月與德魯茲武裝分子爆發衝突，造成數十人死亡。當地領導人和宗教人士之後簽署協議以遏制局勢升級，並更好地將德魯茲武裝分子融入新政府。

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