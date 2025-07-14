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    參觀佛州新建移民拘留中心 民主黨議員痛批衛生不佳

    美國民主黨眾議員舒茲（中）痛批新建移民拘留中心衛生狀況不佳。（美聯社）

    美國民主黨眾議員舒茲（中）痛批新建移民拘留中心衛生狀況不佳。（美聯社）

    2025/07/14 11:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨眾議員舒茲（Debbie Wasserman Schultz）12日參觀佛羅里達州新建的移民拘留中心後，痛批其衛生狀況不佳且蚊蟲肆虐。不過有共和黨議員出面駁斥這些說法，指出在這次參觀並沒有看到類似情形。

    據《美聯社》報導，美國州議員以及國會議員12日前往佛州新建的移民拘留中心參觀，由於人數眾多，因此他們分成多個不同的小組。民主黨眾議員舒茲表示，該處環境惡劣，衛生情況不佳，根本是在虐待人類。

    舒茲指出，她在裡面看到32名男子被關在1間籠子裡，並且共用3個組合廁所，周圍還有蚊蟲孳生。同為民主黨的眾議員佛斯特（Maxwell Alejandro Frost）則提到，即便規定參觀者無法跟居留者交談，但他還是聽到有人高喊「我是美國公民」，還有人高呼「Libertad」（西班牙語，意為自由）。

    對此，佛州共和黨參議員英格利亞（Blaise Ingoglia）反駁，當天參觀時完全沒發現以上情景，只看到1個管理良好、安全衛生的環境，怒斥民主黨議員的言論與現實不符，且自己是與舒茲同組參觀的，當時雖發現居留者有騷動，但完全聽不清楚他們在講什麼。

    為因應川普政府大力取締非法移民，佛州近日新建移民拘留中心，旨在幫助政府實現將移民收容量從4.1萬人提升到至少10萬人的目標，並於3日首次開始運行。在該設施開放之前，佛州政府提到，在此地的被拘留者可獲得持續的醫療服務、空調設備與娛樂設施，若有需求，還能尋求律師和神職人員的幫助。

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