美官員證實！若發生意外 川普想知道澳洲會如何部署核潛艦

美國防官員證實，川普政府想知道澳洲在面對意外發生時，會如何部署AUKUS核潛艦。圖中前2艘為澳洲基地中的澳軍柴電潛艦，後方為英國核潛艦。（歐新社）

2025/07/14 09:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》先前披露，五角大廈近來要求澳洲和日本針對台海戰爭時會採取何種行動做出說明，美國高級國防官員則進一步證實，川普當局想知道若「發生意外事件」，澳洲會如何部署透過「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」獲得的核動力潛艦。

據《雪梨晨鋒報》報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），目前正負責五角大廈對AUKUS澳洲方面的審查，該計劃將讓美國在澳洲西岸設置戰略潛艦基地，並為美國潛艦製造業貢獻數十億美元。

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柯伯吉近來和澳洲方面溝通時，要求澳洲應該公開或私下承諾在印太地區任何衝突中與美國合作；要求匿名的美國防部高官證實確有此事，並直指川普政府希望了解澳洲在意外事件發生時，將會如何部署AUKUS核潛艦，這裡所謂的「意外事件（contingency）」，可能不僅僅是指涉中國侵台。

美國防部高官表示，「無論發生什麼情況，我們都希望清楚了解到澳洲會採取哪些行動，先前的報導似乎大多都強調台灣問題，但實際上這比任何單一的突發事件都更為廣泛，主要是關於美方該如何預期關鍵資產在不同情況下的分配問題。」

目前正在出訪中國的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），對於美國要求澳洲在台海衝突中表態一事，指稱在台灣問題上澳洲支持維持現狀，「我們不支持對台灣採取任何片面行動。」

至於是否會在未來的任何衝突中派出AUKUS核潛艦協助美國，艾班尼斯保持過去一貫的戰略模糊政策，僅表示AUKUS相關國家都非常清楚這項協議的用途。

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