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    英國破天荒二度邀訪國是訪問 川普9月將再赴英

    川普總統與夫人梅蘭妮亞於2019年訪英期間，在倫敦克拉倫斯宮與查爾斯王儲合影留念。查爾斯當時仍為王儲，如今將以英王身分接待川普展開第二次國是訪問。（法新社資料照）

    川普總統與夫人梅蘭妮亞於2019年訪英期間，在倫敦克拉倫斯宮與查爾斯王儲合影留念。查爾斯當時仍為王儲，如今將以英王身分接待川普展開第二次國是訪問。（法新社資料照）

    2025/07/14 09:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社13日報導，白金漢宮宣布，美國總統川普將於今年9月17日至19日，對英國進行一次史無前例的第二次國是訪問，屆時將由國王查爾斯三世與卡蜜拉王后於溫莎城堡親自款待。

    這次訪問打破了所有外交慣例，使川普成為史上首位兩度接受英國最高規格國是訪問的美國總統。他上一次的國是訪問是在2019年首任任期內，由已故女王伊莉莎白二世接待。對於已進行過國是訪問的美國總統，慣例通常僅是在溫莎城堡與君主共進午餐或下午茶，前總統小布希與歐巴馬的第二任期皆是如此。

    白金漢宮證實，川普將由妻子梅蘭妮亞陪同。據悉，這份來自國王的邀請函，是由英國首相史塔默（Keir Starmer）今年2月親赴白宮，當面遞交給川普。川普在讀完後表示，這是一份「偉大的榮譽」，並對將下榻溫莎城堡感到特別高興。

    儘管國是訪問由國王名義發出，但實際上是依據民選政府的建議。外界普遍將此次訪問，視為首相史塔默為「拉攏川普」所做的努力，旨在減輕川普政府的保護主義政策對英國的衝擊。這種友好的關係，已幫助英國避免了像其他國家那樣面臨美國的沉重關稅。

    然而，與上次一樣，川普的到來預計不會受到所有人的歡迎。2019年他訪英時，抗議活動的最高潮，便是在國會大廈外升起一個將他描繪成憤怒橘色嬰兒的巨大飛船。史塔默自己所屬的工黨國會議員也已提出質疑，認為在川普支持以色列的加薩戰爭、並威脅加拿大等盟國主權之際，給予他這份榮譽是否合適。

    這次訪問也將對查爾斯國王構成特殊挑戰。因為他同時是英國與加拿大的國家元首，而川普先前曾暗示加拿大應成為美國的第51個州。今年5月，查爾斯國王在對加拿大國會發表演說時，才剛引用其國歌強調加拿大「真實的北方確實強大而自由」，凸顯其「獨特身份」與「主權」。

    2019年川普首度訪英期間，倫敦國會廣場曾出現巨型「嬰兒川普」氣球，成為反對示威的象徵。川普今年9月將再次以國是訪問身分訪英，屆時預料仍將面對部分英國民眾的抗議聲浪。（路透資料照）

    2019年川普首度訪英期間，倫敦國會廣場曾出現巨型「嬰兒川普」氣球，成為反對示威的象徵。川普今年9月將再次以國是訪問身分訪英，屆時預料仍將面對部分英國民眾的抗議聲浪。（路透資料照）

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