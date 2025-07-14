川普接受兒媳專訪 親揭歷史定位盼「被記為救國的好人」

美國總統川普接受媳婦專訪，訪談播出時間接近刺殺事件一周年，引發各界關注。（翻攝自Fox News）

2025/07/14 08:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，美國總統川普近日接受媳婦賴拉（Lara Trump）主持的福斯新聞（FoxＮews）節目專訪，公開談及自己對歷史定位的期待。他表示，期望未來人們記住他是「一位好人，也是一位拯救了國家的人」，並直言美國曾在拜登政府手中「幾乎走向毀滅」，幸好及時重回正軌，才力挽狂瀾。

主持人賴拉是川普的次子艾瑞克（Eric Trump）的妻子。她曾是一名電視節目製作人，並長期在川普的競選團隊中擔任資深顧問。今年初，她被正式任命為共和黨全國委員會（RNC）的共同主席，此舉被廣泛視為川普家族鞏固其在黨內影響力的關鍵一步。

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川普在節目中強調：「我真的相信我們的國家當時正走向衰敗。我不知道它是否還能回來，已經非常接近懸崖邊緣，我真心希望被稱為那個拯救了我們國家的人。」

《紐約郵報》分析，川普這番「救國者」的論述，與他一貫的競選主軸相呼應。該報導指出，川普在其2024年的競選活動以及重返白宮的初期，便持續描繪他上任前國家事務的黯淡景象，並將處理邊境危機、通貨膨脹與外交政策等，列為其第二個任期的關鍵優先事項。

回到專訪內容，川普也盛讚其第一個任期「非凡」，並稱「現在，我們正在做的事情甚至在一個不同的層次上。」他認為其中一個原因是這次他擁有一個更好的團隊，成員彼此相愛、熱愛國家，讓一切運作更為順暢。

這次專訪的播出時間，恰逢川普在賓州巴特勒（Butler）造勢晚會上遭遇暗殺企圖、與死神擦肩而過的一周年紀念日前夕。他回憶道：「嗯，那真是難以忘懷…我被重擊了一下…幸運的是，我很快就趴下了。」

儘管經歷了驚魂一刻，川普仍堅稱他對維安人員「充滿信心」，但也直言他們犯了錯，度過了艱難的一天。

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