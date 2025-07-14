拉緊3國關係！拉夫羅夫先晤金正恩 再飛中國出席SCO峰會

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（見圖）13日搭機離開北韓，隨即赴中國天津市出席SCO外長會議。（法新社）

2025/07/14 09:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已結束為期3天的訪問北韓行程，13日搭機抵達中國，預計出席14日至15日在天津舉行的上海合作組織（SCO）外長會議。

綜合媒體報導，北韓官媒稱，拉夫羅夫此次經由元山葛麻機場（Wonsan Kalma Airport）出境，北韓外交部長崔善姬、俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）均赴機場送行。

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元山葛麻機場原是軍用機場，後因北韓國務委員會委員長金正恩主導的「元山葛麻海岸旅遊區」開發計劃，改建為民用機場並重新開放。

《法新社》報導，這是莫斯科當局高層官員一連串高調訪問北韓的最新一次。俄羅斯和北韓正因俄國全面侵略烏克蘭的戰爭而加深軍事及政治關係。

俄羅斯官媒《塔斯社》報導，拉夫羅夫表示，北韓官員重申將全力支持俄國在烏克蘭攻勢的所有目標。拉夫羅夫則對「英勇的北韓軍人」表達感謝之意。

平壤當局已經派出數以千計的官兵前往俄羅斯庫斯克州（Kursk），幫助俄軍擊退烏克蘭部隊，並向俄軍提供砲彈和飛彈。

據悉，拉夫羅夫此次訪問北韓期間一直停留在江原道元山市，與金正恩舉行「遊艇會談」；北韓舉辦的歡迎宴會也在旅遊區內的「葛麻半島明沙十里酒店」舉行。

南韓媒體《韓聯社》分析，金正恩邀請拉夫羅夫前往元山，應是刻意藉機宣傳本月正式開放的元山葛麻海岸旅遊區，吸引更多俄籍遊客前往觀光。

另據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）報導，拉夫羅夫結束北韓行程後當天便乘機抵達中國，將出席14日至15日在天津舉行的上海合作組織成員國外長會議。

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