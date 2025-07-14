加薩多名兒童取水被炸死 以軍承認飛彈「技術失誤」

加薩官員指出，加薩地區中部的一處取水地點13日突遭到以軍飛彈攻擊，造成至少10人死亡，其中包括6名兒童。（法新社）

2025/07/14 08:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩衝突仍持續中，加薩當地緊急部門官員指出，13日在加薩地區中部的一處取水地點，突然遭到以色列軍方飛彈攻擊，造成至少10人死亡，其中包括6名兒童。對此以軍表示，針對一名恐怖分子的空襲行動發生「技術故障」，導致飛彈提前墜落於目標附近數十公尺處，目前正在調查中。

綜合外媒報導，此事件發生在位於加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat），目擊者指出，一架無人機向紐瑟拉特難民營中在水車旁排隊取水的人群發射一枚飛彈。當地官員指出，以軍這起「空襲」造成至少10人死亡，其中包括6名兒童；另外有16名傷者，包括7名兒童。

請繼續往下閱讀...

以色列國防軍（IDF）指出，這枚飛彈原先是為了擊斃紐瑟拉特地區的一名「聖戰士」，但因為技術問題導致飛彈提前墜落於距離目標數十公尺處。

以軍也在一份聲明中表示，他們已經注意到關於該地區人員傷亡的說法，並補充說，軍方行動已盡可能減輕對平民的傷害，對於任何無辜平民受到的傷害表示遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法