「百合」颱風今將掠過日本關東 不排除明登陸北海道

颱風「百合」將對日本關東地區及北海道造成影響，赴日旅遊民眾需注意。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/07/14 07:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第5號颱風「百合」13日凌晨2點生成，目前位在日本南方的太平洋海面上，預計今日將從日本關東地區近海掠過，不排除明日在北海道登陸，有赴日旅遊計畫的民眾須特別注意。

根據日本氣象廳觀測資料，「百合」颱風中心位置在日本當地時間14日6點時位在伊豆諸島的八丈島以東約190公里處，以每小時35公里的速度向北北西方向前進。目前「百合」中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒25公尺。

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根據《NHK》報導，「百合」颱風預計將逐漸增強並向北移動，於14日晚間經過關東地區近海後抵達東北地區的三陸海岸，之後再向北海道地區前進。不排除可能會登陸東北地區或北海道，而15日之後「百合」颱風之後可能轉變為溫帶低氣壓。

由於「百合」颱風及其外圍環流影響，日本關東地區及東北、北海道一帶可能會出現劇烈雨勢，加上伴隨著強風，有赴日旅遊計畫的民眾要特別注意。

颱風「百合」13日凌晨2點生成，預計今日將從日本關東地區近海掠過，不排除明日在北海道登陸。（圖擷取自日本氣象廳）

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