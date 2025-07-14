美參院公布川普遇刺調查報告 直指特勤局一連串失誤

川普在去年7月13日遇刺，1年後美國參議院公布事件調查報告，直指特勤局在當時犯下一連串失誤。（美聯社）

2025/07/14 07:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）為總統大選造勢時，遭到一名槍手開槍刺殺，子彈擦過他的耳朵。事發周年，美國參議院13日公布調查報告指出，特勤局出現一連串失誤才讓這起暗殺未遂事件發生，並指責特勤局事後究責處分不當。

根據《路透》報導，當時20歲槍手庫克斯（Thomas Crooks）開槍之後，現場有一位民眾被槍擊身亡，包括川普在內則有3人受傷，槍手庫克斯後續被特勤局狙擊手擊斃。美國聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Homeland Security and Governmental Affairs committee）在報告中指出：「這並非單一的錯誤，而是一連串本來可避免的失誤，幾乎導致川普總統喪命。」

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委員會主席、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）在聲明中指出，此事件並非一次判斷失誤，而是各級安全防護全面崩潰，原因在於官僚體系冷漠、缺乏明確的應變機制，且令人震驚的是，未對明確威脅採取行動。

委員會指出，事發過後應該有超過6名官員受到處分，其中兩人所受的懲處甚至比委員會建議的還要更輕，且沒有任何人因此被開除。現任特勤局局長柯倫（Sean Curran）在一份聲明中表示，該機構已收到報告，並將持續配合委員會調查，並已實施實質性的改革措施，以解決去年7月13日當天出現的失誤。

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