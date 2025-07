已掌權43年 92歲喀麥隆總統宣布角逐第8任

2025/07/14 08:01

〔中央社〕現年92歲的喀麥隆總統畢亞今天宣布,他將在10月舉行的大選中尋求第8個總統任期,延續43年掌權。

法新社報導,畢亞(Paul Biya)以法文和英文在社群平台X上作出這項宣布。

請繼續往下閱讀...

他寫道:「我是2025年10月12日總統大選的候選人。請放心,我為你們服務的決心與我們面臨的嚴峻挑戰不相上下。」

「沒有我們不能夠共同對付的挑戰。未來仍有無限可能。」

「人民民主行動黨」(Cameroon People's Democratic Movement)領袖畢亞是該黨事實上的候選人。

數名長期支持畢亞的人士看起來似乎與他疏遠,近幾週已有兩人脫離他的陣營。

不過反對陣營高度分裂,難以團結一致支持一位候選人。

I am a candidate for the 12 October 2025 presidential election.

Rest assured that my determination to serve you is commensurate with the serious challenges facing us.

Together, there are no challenges we cannot meet.

The best is still to come.#Biya2025#PaulBiya#Cameroon pic.twitter.com/yIq7I1jTJ6