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    已掌權43年 92歲喀麥隆總統宣布角逐第8任

    高齡92歲的喀麥隆總統畢亞宣布尋求8連任。（路透資料照）

    高齡92歲的喀麥隆總統畢亞宣布尋求8連任。（路透資料照）

    2025/07/14 08:01

    〔中央社〕現年92歲的喀麥隆總統畢亞今天宣布，他將在10月舉行的大選中尋求第8個總統任期，延續43年掌權。

    法新社報導，畢亞（Paul Biya）以法文和英文在社群平台X上作出這項宣布。

    他寫道：「我是2025年10月12日總統大選的候選人。請放心，我為你們服務的決心與我們面臨的嚴峻挑戰不相上下。」

    「沒有我們不能夠共同對付的挑戰。未來仍有無限可能。」

    「人民民主行動黨」（Cameroon People's Democratic Movement）領袖畢亞是該黨事實上的候選人。

    數名長期支持畢亞的人士看起來似乎與他疏遠，近幾週已有兩人脫離他的陣營。

    不過反對陣營高度分裂，難以團結一致支持一位候選人。

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