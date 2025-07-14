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    首頁　>　國際

    奈及利亞前總統布哈里倫敦病逝 享壽82歲

    2025/07/14 04:39

    〔中央社〕奈及利亞前總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天與世長辭，享壽82歲。布哈里曾先後以軍政府強人與民選民主領袖身分治理國家。

    法新社報導，布哈里在1980年代以軍事統治者身分強勢統治奈及利亞，後來將自己重新塑造成為「皈依民主派」，並於2015至2023年間連任兩屆民選總統。

    布哈里任職總統期間擔任其發言人的謝胡（Garba Shehu）在社群媒體發文說：「前總統布哈里的家人宣布，他今天下午在倫敦一間診所去世。」

    現任總統提努布（Bola Tinubu）發表聲明指出，他已致電布哈里遺孀，並指派副總統謝蒂馬（Kashim Shettima）前往英國，陪同布哈里的遺體返國。

    出身奈及利亞極北地區、身形瘦削的布哈里2015年成為首位在大選中擊敗現任總統的反對派候選人，寫下歷史紀錄。

    在這個現任總統向來都能輕鬆連任的國家，布哈里勝選一度被視為奈及利亞轉型的難得契機。

    然而，他未能在任內終結國家長期存在的貪腐與安全問題。在布哈里執政期間，這個石油資源豐富的國家反而進一步陷入經濟困境。1140714

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