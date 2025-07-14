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    法國總統：自由受到空前威脅 未來2年將額外增加2222億軍事開支

    法國總統馬克宏宣布，為因應來自俄羅斯、恐怖主義以及網路攻擊等「全新且前所未有的威脅」，法國未來2年將額外增加65億歐元（約2222億台幣）的軍事支出。（法新社）

    法國總統馬克宏宣布，為因應來自俄羅斯、恐怖主義以及網路攻擊等「全新且前所未有的威脅」，法國未來2年將額外增加65億歐元（約2222億台幣）的軍事支出。（法新社）

    2025/07/14 06:28

    〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）13日宣布，為因應來自俄羅斯、恐怖主義以及網路攻擊等「全新且前所未有的威脅」，法國未來2年將額外增加65億歐元（約2222億台幣）的軍事支出。

    馬克宏在法國國慶日「巴士底日」（Bastille Day）前夕發表的演說中，提出這項開支計畫，呼籲加強保衛歐洲的努力。他表示，法國的目標是在他第2個總統任期最後一年的2027年，將年度國防預算提高至640億歐元（約2.18兆台幣）；這將是他2017年就任總統時年度國防開支320億歐元的2倍。

    馬克宏向軍方強調，自1945年以來，「自由從未受到如此嚴重的威脅」，「要在這個世界上獲得自由，我們必須要讓人畏懼；而要讓人畏懼，我們就必須強大。」

    馬克宏強調，即使政府正試圖降低龐大的國家債務，法國依然能夠開闢財源，增加軍事開支。保守派與極右翼政黨普遍支持增加國防預算，左翼政黨則批評政府犧牲得來不易的社會福利，以換取軍事開支。

    馬克宏指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭、中東地區的衝突，以及「美國增添了不確定性」，歐洲正面臨危險。他還未點名地提到，外國政府發動網路假訊息宣傳戰，甚至針對兒童進行宣傳，這在「螢幕時代」（the screen era）尤其嚴重。

    此外，馬克宏還指示法國的高階軍事與國防官員，開始與歐洲夥伴進行「戰略對話」，討論法國核武庫在保護歐洲時可能扮演的角色。法國與英國最近已同意在核武庫議題上展開合作。

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