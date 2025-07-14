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    民調：中國為南韓第二大威脅 僅次於北韓

    民調顯示，近9成韓國人認為美國是南韓最重要的盟國，最大威脅是北韓，其次為中國。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩（左）10日訪問南韓國防部，與南韓聯合參謀本部議長金明秀（右）舉行參謀首長會議。（歐新社檔案照）

    民調顯示，近9成韓國人認為美國是南韓最重要的盟國，最大威脅是北韓，其次為中國。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩（左）10日訪問南韓國防部，與南韓聯合參謀本部議長金明秀（右）舉行參謀首長會議。（歐新社檔案照）

    2025/07/14 06:04

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國民調結果顯示，每10名韓國人中有9人將美國視為最重要的同盟國。而針對南韓最大威脅的提問，超過40％的韓國人選擇北韓，33％選擇中國。

    南韓「朝鮮日報」報導，美國輿論調查機構「皮優研究中心」（Pew Research Center）8日發表針對25個主要國家所做的有關各國的主要同盟國、威脅國的調查結果。受訪對象是包括美國在內共25國的2萬8033人，調查時間為1月8日至4月26日。南韓受訪者人數為1042人，調查於2月28日至3月29日間進行。

    調查結果顯示，南韓受訪者中，有高達89％認為，美國是南韓最重要的盟國。至於最大威脅國，40％的韓國人選擇北韓，33％選擇中國。隨後是美國（13％）和俄羅斯（1％），但佔比與前2者差異甚大。

    與以色列、日本一樣，韓國人重視美國的傾向顯著高於其他調查對象。在同一項調查中，95％的以色列人和78％的日本人認為，美國是最重要的盟國。排在日本之後的是加拿大（55％）、英國（51％）、波蘭（43％）。

    但分析指出，對韓國人的調查橫跨美國總統川普就職，與美國政府宣布對南韓徵收25％對等關稅的時間點，因此關稅的影響未能獲得反映。1月20日川普就職，4月2日美國宣布對南韓、中國、日本、歐盟等主要貿易夥伴徵收除基本關稅外的對等關稅，各國至今仍在與美國進行貿易談判。

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