川普砍美國之音 華爾街日報：中國官媒趁虛而入

負責縮編美國國際媒體署的雷克指責，國際媒體署「無能」、有政治偏見，甚至構成國家安全威脅。（歐新社檔案照）

2025/07/14 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕多年來，印尼最受歡迎的新聞頻道之一每週都會播放一個專為當地華人社群製作的節目，經常包含來自美國政府支持的「美國之音」（VOA）以及中國國營電視台的中文報導。

然而，華爾街日報13日報導，自從川普政府今年3月著手解散美國國際媒體署（USAGM）的絕大部分業務後，該節目現在只剩下中國官方媒體的報導。

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川普在第二任期徹底打破了美國長期以來的外交政策傳統，取消數十億美元的對外援助及影響力計畫，理由是這些資金被濫用，應該用在其他更需要的地方。今年3月，川普簽署行政命令，要求預算約9億美元的USAGM僅執行法律上必須進行的活動。USAGM除資助VOA外，還資助「自由亞洲電台」（RFA）等其他媒體。

負責USAGM縮編的高級顧問雷克（Kari Lake）上月在國會聽證會上指責，USAGM「無能」、有政治偏見，甚至構成國家安全威脅。目前，大部分員工已被解雇或被行政停職，且已提出訴訟，聲稱關閉USAGM是非法的。

VOA撤出後，中國的全球觀點開始主導世界各地的媒體內容。例如，在泰國，國營MCOT頻道原先定期播出VOA的內容，現在則改由中國媒體取代。

在非洲，由北京支持的中國環球電視網（CGTN）今年3月宣布，將擴大在非洲的業務，追隨其他已經在當地擴張的中國媒體腳步。例如，中國國際廣播電台（China Radio International）主要以英文播出，但已開始用奈及利亞常用語言（豪薩語、約魯巴語和伊博語），以擴大當地影響力。

奈及利亞資訊部長伊德里斯（Mohammed Idris）表示，VOA退出奈及利亞「在可信、獨立的國際新聞內容方面造成明顯空缺」。VOA強調言論自由、人權和開放的民主討論，中國媒體則專注於發展成就、經濟合作和社會穩定。

在衣索比亞，中國與衣索比亞國營媒體，以及2國官員與外交人員於5月會晤，推動媒體合作，並推出「中國時間」（China Hour）專案，將中國的電視節目、紀錄片和卡通片在衣索比亞國營電視台播放。

南非約翰尼斯堡大學傳播與媒體學系的資深研究員烏梅杰（Emeka Umejei）說：「這是一個機會，中國抓住了它。」

美國國會當年成立VOA的初衷，是為全球觀眾提供準確客觀的報導，包括有關美國政策的報導，並賦予其不受政治干預的獨立性，以提升公信力。然而，長期以來，保守派批評此舉削弱其做為外交工具的價值，甚至導致反美情緒。

雷克在聲明中說：「中國共產黨對川普總統決心改善美國國際廣播感到極度不滿。」並指控VOA製作數千小時過時且「常常反美、不符合美國外交政策」的內容。

對此，中共黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進透過社群媒體表示，VOA停擺「大快人心」，「中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。」

中國外交部發言人則聲稱，不會對美國內政發表評論，但這些媒體「在涉華報導的問題上劣跡斑斑，也不是什麼秘密。」

在美國之音撤出後，中國的全球觀點開始主導世界各地的媒體內容。（法新社檔案照）

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