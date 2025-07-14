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    美國男海邊撿到禮物盒 竟見「斷掉的腳趾」

    男子在海灘誤撿到詭異「禮物盒」，竟藏有腐壞人類腳趾。示意圖。（資料照）

    男子在海灘誤撿到詭異「禮物盒」，竟藏有腐壞人類腳趾。示意圖。（資料照）

    2025/07/14 00:33

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州塔科馬（Tacoma）一名男子在父親節與妻小前往海灘遊玩，意外撿到一個包裝如禮物般的盒子，打開後赫然發現裡頭藏著一枚腐爛的人類腳趾，離奇經過震驚當地社區。

    根據《紐約郵報》報導，男子凱文．尤英（Kevin Ewing）6月15日父親節當天，帶著妻子與兩名年幼孩子前往塔科馬當地的達許角州立公園（Dash Point State Park）尋找羽毛，卻意外發現一個用綠色布包裹、黃繩綁住的舊木盒。他原以為撿到別人遺失的聖誕禮物，豈料打開一看，竟發現裡頭是一個成年人的腐壞腳趾，當場愣住。

    尤英回憶，當時震驚之餘花了好幾分鐘才意識到眼前物品竟真是一根人類腳趾，隨後立即放下手邊一切。他還表示，附近恰巧發現一隻疑似被肢解的死海鷗，不清楚兩者是否有所關聯。

    「不像是正常截肢」

    事發後，尤英先拍下照片作為證據，再將該腳趾交由警方處理。目前檢警正進行DNA鑑定，以釐清腳趾身份及來源。尤英表示，雖然過程詭異又驚悚，但慶幸是由他發現，否則若被孩童或其他人撿到，恐怕留下難以抹滅的陰影。

    尤英也坦言，至今仍百思不解這個腳趾究竟是否來自失蹤人口、命案被害者，或是某些心智異常之人所為，也表示絕對不像是正常截肢，因為完全沒有醫療手術痕跡。

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