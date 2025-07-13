中國女大生約砲外國電競選手 親密片流出 挨批有損國格遭退學

就讀大連工業大學的女大生李欣蒔，去年12月與烏克蘭已婚電競選手宙斯約砲，2人親密影像被曝光。（圖翻攝自微博）

2025/07/13 20:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名第一人稱射擊遊戲《絕對武力》（Counter-Strike，CS）的烏克蘭籍退役電競選手「宙斯」（Zeus，本名特斯連科，Danylo Teslenko），去年受邀到中國打表演賽期間，與一名女大生約砲一夜情，還在網上分享獵豔成果，曝光女方長相和2人親密互動，戲謔稱中國女生「很Easy」，引發中網撻伐；後續又爆出，女方就讀大連工業大學，事發當下2人都是非單身狀態，讓輿論進一步延燒。近日大連工業大學發布公告，直接曝光女方全名，並表示其行為有損國格和校譽，已開除其學籍。

綜合中媒報導，2024年12月，「CS2」世界錦標賽在上海登場，已婚的宙斯受邀到訪中國進行表演賽，期間他在粉絲群分享豔遇，包括在火車上與年輕女學生們聊天，當月16日還PO出與一名21歲女大生開房間親密照片和影片，女大生還對著鏡頭向宙斯的粉絲打招呼，似乎不在意約砲這件事被暴露，而宙斯當時還在群內脫口「中國女孩一天就被征服」等侮辱性言論，引爆中網怒火。

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這起事件曝光後，中國網友肉搜出該名女大生為就讀大連工業大學的李欣蒔，與宙斯約砲蒔還與異地戀男友處於戀愛關係，至於宙斯早婚，並育有與李欣蒔年紀相仿的女兒。隨著輿論延燒，李欣蒔於今年元旦透過個人社群發布道歉聲明。

近日，大連工業大學學生工作處透過官網發布《關於擬給予李欣蒔同學開除學籍處分的公告》，內容為「李欣蒔同學：鑒於你2024年12月16日的不當行為，造成了惡劣的負面影響。根據《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款及《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，擬給予開除學籍處分。」

「學校於2025年4月15日至2025年4月24日已通過直接送達、郵寄送達、留置送達等方式向李欣蒔送達《大連工業大學學生違紀擬處分告知書》。為充分維護各方權利，現開展公告送達。自本公告發出之日起經過60日即視為送達。如有異議，請在9月7日前，以書面形式或口頭形式進行陳述或申辯。」李欣蒔因出軌約砲外國電競選手被學校開除的事，隨即登上微博熱搜。

中國《普通高等學校學生管理規定》第三十條寫明，「學生有下列情形之一，學校可予退學處理」，第六款為「學校規定的不能完成學業、應予退學的其他情形」；《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條則是「違反公民道德和大學生行為準則者，根據其性質和情節輕重，給予處分」，第六款為「與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過及以上處分」。

大連工業大學學生工作處透過官網發布《關於擬給予李欣蒔同學開除學籍處分的公告》。（圖翻攝自大連工業大學學生工作處）

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