隱瞞「淫魔」艾普斯坦案真相？ 川普急喊話穩固基本盤

川普政府認定淫魔艾普斯坦之死並無陰謀，也沒有所謂「客戶名單」，引起死忠支持者不滿。（法新社檔案照）

2025/07/13 19:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國司法部及聯邦調查局（FBI）先前針對美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件達成共識，一致認定沒有證據顯示他的死亡隱藏陰謀，以及他手握接受他媒介買春的「客戶名單」，但總統川普的死忠支持者向來深信這是「深層政府」刻意隱瞞真相，對川普政府的結論大為不滿，迫使川普親自出面穩固「基本盤」，喊話支持者別再執著於此事。

《法新社》指出，川普、司法部長邦迪、聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）和副局長邦奇諾（Dan Bongino）等人，過去都勤於散布有關艾普斯坦案的陰謀論，尤其是去年總統大選前，更矢言要揭露艾普斯坦之死與相關案件背後真相，包括公開傳聞中的「客戶名單」。

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與美國政商名流交往甚廣的艾普斯坦，2019年被依媒介未成年人性交易遭起訴，候審期間在獄中自殺身亡。有人相信艾普斯坦握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信他是遭滅口。

然而，川普政府的司法部與聯調局先前發表共同聲明，稱艾普斯坦的確是自殺身亡，且不存在所謂客戶名單，日後不再公布更多相關調查訊息，讓支持川普多年、堅信「深層政府」刻意隱瞞艾普斯坦案真相的極右派難以接受，對邦迪和巴特爾口誅筆伐。對川普忠心耿耿的陰謀論者瓊斯（Alex Jones）更煽動群眾表示，「搞不好司法部接下來還會說艾普斯坦根本不存在，真是尺度沒下限」。

對此，川普12日在自家社群平台「真實社群」發表長文，對邦迪語多讚揚，稱大家都是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，「我們擁有完美行政團隊，動見觀瞻，但一些『自私的人』卻為了一個陰魂不散的艾普斯坦而試圖傷害這個團隊。我不喜歡現在發生的這些事」。川普還暗示「艾普斯坦檔案」是由民主黨基於政治利益而操弄的騙局，要巴特爾和邦迪專注調查「遭竊取的2020大選」，並告誡支持者不要繼續在艾普斯坦案上浪費時間和精力。

《紐約時報》指出，曾是頗具影響力右派播客（podcast）主持人的邦奇諾，似乎對艾普斯坦案草草了結不以為然，還曾因不滿川普政府處理該案的方式，向友人透露可能辭職。川普在最新貼文中完全沒有提到邦奇諾，似乎已暗示邦奇諾有麻煩。邦迪在政府中的盟友認為，邦奇諾已自斷後路，必須卸下職務。至於FBI局長巴特爾也被傳有意辭職，但已出面否認，稱只要川普需要他，就會繼續服務。

與川普公開決裂的美國億萬富豪馬斯克則再次批評川普，要求川普履行承諾，公開艾普斯坦的完整檔案和客戶名單。馬斯克先前就曾暗指川普也在艾普斯坦的名單上，還說這就是相關檔案至今未公開的主因，但隨後悄悄刪除貼文。

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