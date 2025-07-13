特勤局老爸安全守則 教女兒絕不做5件事：書包也中標

美國前特勤局探員之女分享日常安全守則，包括絕不在孩子背包上標示姓名或其他資訊。示意圖。（路透）

2025/07/13 22:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安全意識是一輩子的功課，隨時保持警覺才能保障自己和家人。南卡羅來納州艾希莉（Ashley Hicks）從小因父親是美國特勤局探員，接受嚴格的安全教育。隨著她成為兩個孩子的母親，這些教誨依然是她生活中不可或缺的守則。

根據《紐約郵報》報導，艾希莉分享了自己堅持的五大「絕對不能做」的安全守則，從公共場合的坐姿，到與陌生人的互動細節，她都保持高度警惕，將父親的嚴格教導融入育兒與生活中。

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1. 絕不在公共場所背對出入口

艾希莉說，父親總是坐在能清楚看到入口的位置，這樣發生火災、槍擊或其他緊急狀況時，能第一時間察覺並做出反應。背靠牆壁才能清楚看到入口，保持警覺非常重要。

2.絕不在孩子背包上標示姓名或其他資訊

為保護孩子身份不被曝光，她從不讓孩子的背包或個人物品上出現任何字跡。她回憶小時候家中會有「接送代號」，只有說出通關密碼的人才能接走她，防止陌生人冒充。

3.幫孩子扣安全帶時絕不背對外側

艾希莉強調，幫孩子扣安全帶時會背靠車門，面對孩子，這樣不僅能照顧孩子安全，也能觀察車外狀況，避免突發危險。

4.絕不讓陌生人進家門取貨或見面

她堅持網路交易時只選擇警察局或消防局等安全地點面交，絕不讓陌生人踏入家門，以保障自身與家人安全。

5.避免在偏僻或無監視地點與陌生人約見

艾希莉提醒，若必須與陌生人見面，一定選擇光線明亮、人多的公共場所，以降低被威脅的風險。

艾希莉坦言，成為母親後，她更理解父親嚴格教導的用意，並將這些防範習慣傳授給孩子。並表示「做好準備，就是最好的保護」。

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