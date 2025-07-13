非偶發事件？ 日本7-11被踢爆官方文件也使用「中國台灣」

日本7-11近期發文將台灣標註成有「中國（台灣）」，引爆台日網友炎上，事後有網友爆料，這並非日本7-11首度使用「中國（台灣）」一詞。（圖擷取自日本7-11官網、@7andi_jp_pr 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/13 21:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本7-11近期發文介紹各國與地區的7-11店員制服，未料台灣部分被標註成「中國（台灣）」，引起台日網友激烈抗議，事件在網上發酵近2天，日本7-11母公司才刪文道歉，然而聲明稿卻隻字不提「台灣」，被日本各界砲轟明顯敷衍、毫無歉意。有網友爆料，這並非日本7-11首度使用「中國（台灣）」一詞。

綜合日媒報導，日本7-11超商於11日上午，在官方社群平台X（原推特）帳號發布應景文，並附上一張來自世界各國與地區、總計14款的7-11店員制服圖片。其中，日本7-11在標註隸屬中國的城市時，會特別寫中國再加上括號與的方式呈現，像是「中國（廣州）」、「中國（香港）」；未料，台灣疑似被日本7-11視為中國的一部分，遭標註成「中國（台灣）」，圖文曝光後，立即引發台日網友譁然，輪番留言抗議。

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台日網友首先質疑，日本7-11明明可以全部都不標注國名，但為何「碰到中國」就會特別標註，明顯是故意為之，並以夏威夷為例，它就未被標註成「美國（夏威夷）」。也有不少日本7-11的忠實消費者，曬出該公司各種包裝印有「台灣」2字的商品，怒斥日本7-11販售這些產品時，就不會刻意印上「中國（台灣）」這幾個字，質疑日本7-11既想要「利用台灣賺錢」，同時向中國展示「公司遵守一中原則」的舔共行徑。

不僅如此，許多向日本7-11母公司「柒和伊控股」（セブン&アイ・ホールディングス ）發起抗議的日本網友，陸續翻出日本7-11對外公開顯示的官方文件，指控日本7-11並非首次使用「中國（台灣）」一詞。從日本7-11在2023年度公司概要的PDF檔顯示，第5頁列出7-11進軍世界各國的分布圖表，擁有近7000家分店的台灣，遭也被標註為「中國（台灣）」；至於中國部分，僅列出該國約5000家分店。

此外，日本7-11母公司「柒和伊控股」昨（12）日晚間發布的聲明稿，雖然提到會認真看待11日發布「欠缺周全考慮」的不當貼文，並向所有因此感到不愉快的民眾致上歉意，然而全文完全不提「台灣」2字，反而再度引爆日本民眾怒火，讓這起事件持續炎上。神戶市議員上畠寬弘、在日台灣人團體「美麗島人會」，也對於日本7-11公然矮化台灣，以及後續發布糟糕又無禮的公關聲明稿，提出正式抗議。

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許多向日本7-11母公司「柒和伊控股」發起抗議的日本網友，陸續翻出日本7-11對外公開顯示的官方文件，指控日本7-11並非首次使用「中國（台灣）」一詞。（圖擷取自日本7-11官網）

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