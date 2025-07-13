從未留過照片 日軍二戰驅逐艦「照月號」在索羅門群島鐵底灣發現

被視為聯合艦隊最好的防空驅逐艦，「照月號」被發現時10公分連裝高角砲仍指向天空。（nautiluslive.org）

2025/07/13 17:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海洋探索信託基金會（Ocean Exploration Trust）近日前往索羅門群島海域展開探索，在知名的「鐵底灣」戰場新發現許多美、日二戰沉船，在800多公尺深的海底發現日本「照月號」（てるづき）驅逐艦，由於「照月號」在二戰期間從未留下過照片，這也是「照月號」首度曝光。

海洋探索信託基金會自7月2日起在索羅門群島海域「鐵底灣」展開3週沈船搜索，陸續找到許多美、日二戰沉船，部分沉船曾於1993年被發現，但也有許多沉沒的軍艦在這次搜索中首度曝光，在12日公布了首度發現的日軍驅逐艦「照月號」的殘骸。

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被視為聯合艦隊最好的防空驅逐艦，「照月號」被發現時10公分連裝高角砲仍指向天空，同時艦尾形狀相當完整，也印證了「照月號」非船自身深水炸彈引爆而沉沒。

「照月號」為日軍在二戰期間建造的秋月級防空驅逐艦的2號艦，1942年8月31日完工，10月7日編入艦隊，投入索羅門戰場；曾參與南太平洋海戰、第三次索羅門海戰等重要戰役。

為替瓜達爾卡納爾島陸軍進行補及，日本海軍實施「鼠運輸」作戰，即以高速驅逐艦突破美軍的封鎖，向瓜島輸送兵力及物資。1942年12月11日，執行第4次「鼠運輸」作戰時，旗艦「照月號」被美國魚雷艇2枚魚雷擊中嚴重受損，在翌日沈沒，是日軍第1艘損失的秋月級防空驅逐艦。

「照月號」服役僅2個月就被擊沉，從未留下任何歷史照片，這次沈船的發現也是當代人首次對這艘船進行觀察。

「照月號」10公分連裝高角砲。（nautiluslive.org）

「照月號」艦尾形狀相當完整，也印證了「照月號」非船自身深水炸彈引爆而沉沒。（nautiluslive.org）

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