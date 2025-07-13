柬埔寨「殺戮戰場」列入世界遺產 與長城、金字塔齊名

一名赤柬屠殺倖存者在金邊杜斯廉屠殺博物館內，凝視展示櫃中的受害者頭骨。此處原為S-21監獄，這次與另兩處屠殺遺址一同被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。（法新社）

2025/07/13 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）上週五（11日）做出歷史性決議，將柬埔寨三處與「紅色高棉」政權血腥暴行直接相關的地點，正式列入世界遺產名錄。這三處「暴力地景」分別是S-21屠殺博物館、M-13監獄，以及因電影《殺戮戰場》而聞名於世的「瓊邑克」（Choeung Ek，今稱萬人塚 ）滅絕中心。

此舉顛覆了世界遺產多為頌揚光榮文明的傳統認知。這些曾是人間煉獄的苦難之地，如今竟與中國長城、埃及金字塔等人類偉大奇蹟並列齊名，確立了「負面遺產」（Negative Heritage）的重要性，旨在傳達一個強烈訊息：正視黑暗，是為了永不遺忘。

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此次登錄，恰逢紅色高棉奪權50週年。在1975至1979年的恐怖統治期間，該政權透過飢荒、酷刑與大規模屠殺，造成約170萬人死亡，佔當時柬埔寨總人口近四分之一，是整個國家的巨大傷疤。

這3處遺址是苦難的縮影。位於首都金邊的S-21監獄，前身為一所中學，卻成為約1萬5千人遭囚禁虐殺的地點；而「瓊邑克」滅絕中心，則是埋葬了無數受難者的萬人坑，至今紀念塔中仍堆放著數千具頭骨，無聲控訴著當年的暴行。

對於這項登錄，柬埔寨總理韓馬內（Hun Manet）表示：「願此成為捍衛和平的永恆提醒，讓我們從歷史最黑暗的篇章中汲取力量。」柬埔寨文獻中心主任尤張（Youk Chhang）則認為，此舉將有助於教育下一代，「儘管它們曾是暴力的地景，但它們也能治癒尚未癒合的傷口。」

圖為年5月20日，柬埔寨學生於金邊郊區的「瓊邑克」（Choeung Ek）滅絕中心，演出赤柬暴行重現劇，悼念「追思日」。（法新社）

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