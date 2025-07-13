CNN爆台灣漁業涉虐待 移工斷指被迫忍痛工作

美媒《CNN》揭露有印尼漁工在台灣漁船上遭遇意外斷指，卻被船長以「漁獲不夠」為由拒絕返航，只能忍受劇痛繼續在船上工作，最後竟然還被解雇，讓台灣遠洋漁業虐待、剝削外籍漁工爭議再次浮上檯面。漁業示意圖，與本文無關。（美聯社檔案照）

2025/07/13 18:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕四面環海的台灣漁業，作為「全球漁業強權之一」，過去確有外籍漁工權益遭受剝削、超時工作、缺乏醫療保障等問題踢爆，美國政府還將台灣遠洋漁業所捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品清單」。近日美媒《CNN》再指控台灣遠洋漁業壓榨勞工，甚至有印尼籍漁工在船上遭遇意外壓斷手指，但船長以「漁獲不夠」為由拒絕返航，讓該名漁工就這樣忍受劇痛繼續在船上工作長達1個多月的時間。

據《CNN》 本月12日報導，最近接獲來自印尼雅加達的漁工唐科塔（Silwanus Tangkotta）投訴，去年他在太平洋上的一艘台灣漁船工作時，一道突如其來的巨浪襲來，導致船上厚重的金屬門直接砸在他的手上，壓碎及中指和無名指。唐科塔雖急需醫療救治，但船長拒絕返航，給出的理由是當時距離台灣有約5000公里遠，且漁獲未達標。

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唐科塔就這樣忍受劇痛繼續工作，一個多月來只能用膠帶包紮傷口，還得用指甲刀和牙籤自己挑出裸露出來的碎骨，「我盡了一切努力把突出的骨頭弄掉……如果不這樣做，就會進一步感染。那段時間我感到非常無助，劇烈的疼痛讓我難以入睡」。意外發生後過了幾週，他又被轉移到另一艘作業中漁船，直到一個月後才回台灣住院治療，但唐科塔卻收到解雇通知，雇方稱不是因為他受傷，而是合約到期，因此他沒有獲得任何賠償，心有不滿的他決定將此事披露出來。

現年38歲的唐科塔，為了給家人過更好的生活，2019年起到台灣漁船工作，因為在印尼，漁民的收入遠遠比不上在台灣的工資，於是他離鄉背井到台灣掙錢。不過現實比他所想的還要殘酷，唐科塔向CNN表示，過去他最長曾在浩瀚的太平洋上待了4個月的時間，每天工作18個小時起跳，休息時間完全不夠，給的食物又少。對他而言更大的問題的是，船上沒有網路，船員與家人的聯繫完全被切斷，因此他受重傷十，完全無法對外尋求幫助。

CNN指出，台灣擁有世界第二大遠洋捕魚船隊，向包括美國和歐洲在內世界各地的超市供應鮪魚、魷魚和其他海鮮。雖然該島國被外界推崇為自由民主與人權的亞洲燈塔，但其遠洋漁業對待外籍漁工的方式近年來受到越來越多國際非議，且自2020年起，美國勞動部（US Department of Labor）將台灣遠洋漁業列為有強迫勞動跡象的行業，為台灣在外聲譽蒙上一層陰霾。CNN更直言，唐科塔的遭遇雖然令人痛心，但絕非個案。

全台首個外籍漁工工會「宜蘭漁工職業工會」（YMFU）創辦人李麗華向CNN表示，台灣遠洋漁業高度依賴2萬多名來自印尼和菲律賓的移工，但缺乏保護他們權益的意願，許多工人被承諾會得到不錯的工資，但卻面臨著加班和工資拖欠等問題。與台灣大多數移工不同，這些來台從事遠洋漁業的移工不受台灣《勞動基準法》的約束這意味著他們缺乏其他人享有的加班費和健康保險保障，甚至連基本的安全措施也被忽視，有些老闆會要求他們不要穿救生衣，因為會「妨礙」作業。

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