因應台灣有事！美陸戰隊中校籲擴大駐韓美軍角色

美軍陸戰隊中校柯格呼籲，駐韓美軍不應只防備北韓威脅，也須在潛在台海衝突中扮演角色。（法新社）

2025/07/13 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》英文版11日報導，現役美軍陸戰隊中校柯格（Brian Kerg）近日撰文指出，五角大廈應擴大駐韓美軍（USFK）的作用，使駐韓美軍不僅限於嚇阻北韓，還可能參與台灣突發事件，因為一旦中國侵略台灣，南韓必定捲入其中。

華府智庫「大西洋理事會」10日發表由柯格撰寫、題為「南韓是第一島鏈的理想錨點」的報告，內容提到沒有任何協議、法規或文件，對駐韓美軍的作用加以限制，「如果太平洋成為戰區，無論威脅為何，無論是在朝鮮半島境內或境外，美國都擁有對美軍部署方式的決定權」。

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柯格指出，大國之間的戰爭往往會橫向拓展，「萬一中國入侵台灣，有很多種可能會導致北韓進攻南韓，反之亦然」。他強調，「如果美國準備保衛台灣不受中國侵略，南韓將不可避免地捲入其中」。

柯格呼籲，美國有必要在南韓投入更多國防資源，並將南韓定位為對抗中國更廣泛戰略中「第一島鏈的錨點」。

柯格也提到，將美國國防資源投入於南韓的安全，理應被視為同時防禦北韓和中國侵略，並建議將部分美國境內美軍重新部署到南韓，尤其是駐紮日本沖繩約1.8萬名美軍中，有一半被調往關島和夏威夷後。因此，他主張美國擴大對南韓安全基礎設施的投資。

然而，柯格補充道，這些措施的大部分財政負擔預計由首爾當局承擔，隨著南韓的反中情緒正在上升，可能會接受這筆額外的投資。他還建議美國可在南韓儲存必要的軍事物資，以備與北韓或中國發生衝突時使用，並指出即使這些物資用於與中國的衝突，首爾也不太可能反對。

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