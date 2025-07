川普威脅撤銷美國喜劇女演員國籍 輿論譁然

2025/07/13 19:32

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普近日再度對喜劇演員羅西·歐唐納(Rosie O’Donnell)開砲,甚至揚言考慮撤銷對方美國國籍,掀起輿論譁然。

根據《CNN》報導,川普12日於自創社群平台Truth Social發文,聲稱歐唐納「對美國毫無益處」,更指控她是「威脅人類」,喊話愛爾蘭若願意收留她便留著,「天佑美國」。針對這番言論,美國喬治城大學法律教授弗拉戴克(Steve Vladeck)直言,川普此舉所謂「脅迫性剝奪國籍」根本違憲,強調美國法律對撤銷國籍有嚴格限制,且須經司法審查,總統無權隨意剝奪人民國籍。

請繼續往下閱讀...

歐唐納近來頻繁批評川普政府,日前才在TikTok發影片砲轟其對德州水患救災不力,稱川普任內閹割預警系統,拖累聯邦應變速度。她本人於2017年川普上任前即舉家遷往愛爾蘭,4月受訪坦言,川普若再當選她絕不回美,且強調自己無怨無悔,感謝當地接納。

對於川普最新發言,歐唐納亦在IG開酸反擊:「橘子國王別做夢!你想撤我國籍?儘管試試。我又不是你養的狗,你從來管不著我」。兩人積怨已久,從2006年歐唐納在節目《The View》批川普破產與人格品行開始,雙方隔空交戰多年,川普更屢次公開辱罵她「肥豬」、「沒水準又愚蠢」。

????BREAKING: Trump, drowning in Epstein backlash, now vows to yank Rosie O’Donnell’s citizenship, branding her a “THREAT TO HUMANITY.”



When the jokes hit too close to the truth, the wannabe strongman reaches for exile. pic.twitter.com/aUBR63qpd2