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    川普威脅撤銷美國喜劇女演員國籍 輿論譁然

    川普再抨擊歐唐納，嗆聲考慮撤銷她的美國國籍。（法新社；本報合成）

    川普再抨擊歐唐納，嗆聲考慮撤銷她的美國國籍。（法新社；本報合成）

    2025/07/13 19:32

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日再度對喜劇演員羅西·歐唐納（Rosie O’Donnell）開砲，甚至揚言考慮撤銷對方美國國籍，掀起輿論譁然。

    根據《CNN》報導，川普12日於自創社群平台Truth Social發文，聲稱歐唐納「對美國毫無益處」，更指控她是「威脅人類」，喊話愛爾蘭若願意收留她便留著，「天佑美國」。針對這番言論，美國喬治城大學法律教授弗拉戴克（Steve Vladeck）直言，川普此舉所謂「脅迫性剝奪國籍」根本違憲，強調美國法律對撤銷國籍有嚴格限制，且須經司法審查，總統無權隨意剝奪人民國籍。

    歐唐納近來頻繁批評川普政府，日前才在TikTok發影片砲轟其對德州水患救災不力，稱川普任內閹割預警系統，拖累聯邦應變速度。她本人於2017年川普上任前即舉家遷往愛爾蘭，4月受訪坦言，川普若再當選她絕不回美，且強調自己無怨無悔，感謝當地接納。

    對於川普最新發言，歐唐納亦在IG開酸反擊：「橘子國王別做夢！你想撤我國籍？儘管試試。我又不是你養的狗，你從來管不著我」。兩人積怨已久，從2006年歐唐納在節目《The View》批川普破產與人格品行開始，雙方隔空交戰多年，川普更屢次公開辱罵她「肥豬」、「沒水準又愚蠢」。

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