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    訪中被問台灣問題！澳洲總理：「我們支持維持現狀」

    艾班尼斯在上海被問到台灣問題時重申，澳洲支持「維持現狀」。（歐新社）

    艾班尼斯在上海被問到台灣問題時重申，澳洲支持「維持現狀」。（歐新社）

    2025/07/13 15:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）12日起訪問中國，在美國施壓澳洲、日本就台海衝突表態的消息傳出後，艾班尼斯被詢問到澳洲準備怎麼做時回答，「在台灣問題上，我們支持維持現狀」。

    《澳洲新聞網》（News.com.au）13日報導，艾班尼斯12日抵達上海浦東機場，展開他任內第2次訪中行程，預計停留6天。隨著英國《金融時報》披露，五角大廈近幾個月頻頻要求澳洲和日本就一旦美中因台灣問題開戰，兩國準備採取何種行動的消息傳出，人在上海的艾班尼斯也直截了當地被問到該問題。

    艾班尼斯在回答時十分謹慎，「我們投注於提升能力及關係的努力，是為了促進我們這個地區的和平與安全」。他強調，他不打算改變澳洲對於台灣未來的「一貫立場」，「在台灣問題上，我們支持維持現狀。我們不支持對台灣採取任何片面行動，我們的立場明確，而且我們始終如一」。

    當艾班尼斯發表談話時，中國官員面無表情地在一旁觀看。

    艾班尼斯繼續表示，在國際關係中，「保持穩定、有序、一致的立場」至關重要，此話多少含蓄地批評美國川普政府。他強調，澳洲確實希望該地區實現和平與安全，「我們不希望現狀發生任何改變——這是澳洲今日的立場，也是澳洲上週的立場，並將是長期以來澳洲兩黨共同的立場」。

    當被問及美國是否尋求澳洲保證，澳洲根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）獲得的任何核動力潛艦都將部署在台海衝突中，艾班尼斯三緘其口，只表示AUKUS所有利益國都非常清楚了解該協議的用途，「我們的立場不會每天都改變，這是世界所需要的，也是我們將繼續努力的方向」。

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