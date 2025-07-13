傳美要求表態台海衝突立場 澳洲部長：我們不會提前承諾

美澳「護身軍刀」演習13日揭開序幕。（歐新社）

2025/07/13 14:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲太平洋事務兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）13日表示，澳洲不會提前承諾將派軍隊介入任何衝突，此舉回應美國國防部據稱向澳洲、日本施壓，要求兩國明確表態一旦美中因台灣開戰，他們將扮演何種角色的報導。

《路透》報導，康洛伊13日在接受《澳洲廣播公司》（ABC）訪問時回應，澳洲優先考慮國家主權，「我們不討論假設」，「派遣澳洲軍隊參與衝突的決定將由屆時的政府做出，而非提前做出」。

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英國《金融時報》12日披露，美國國防部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）近來一直在敦促澳、日兩國國防官員，針對自身將在台海衝突中採取何種行動做出明確說明，令這兩個美國的印太盟友感到錯愕。

柯伯吉在社群平台Ｘ發文表示，五角大廈正在執行川普總統的「美國優先」議程，以恢復嚇阻力，其中包括「敦促盟友擴大國防開支和其他與我們集體防禦相關的努力」。

康洛伊表示，澳洲對中國在核武和傳統軍事力量方面的建設感到擔憂，並希望建立一個平衡的印太地區，沒有一個國家占主導地位，「中國正在尋求在該地區建立軍事基地，而我們正在努力成為該地區的首選安全夥伴，因為我們認為中國對太平洋島國來說並非最佳選擇」。

隨著美國和澳洲2年一度的「護身軍刀」聯合軍事演習13日在雪梨港拉開序幕，且有來自19個國家的3萬名軍人參與其中，康洛伊表示，中國海軍可能會像過去一樣，監控這場演習以蒐集訊息。

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