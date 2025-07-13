美國工人為躲避非法移民追捕 從屋頂上墜落身亡

美國總統川普近期大動作逮捕境內非法移民。（美聯社）

2025/07/13 13:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期大動作逮捕境內非法移民，不料在近日一次行動中竟導致有人死亡。10日美國移民和海關執法局（ICE）在突襲加州1間農場時，一名工人疑似為躲避ICE特工的追捕而爬上屋頂，卻因一時疏忽摔下。在搶救數日後，該名工人於12日宣告不治，成為川普政府抓捕非法移民以來首起死亡案例。

據《美聯社》報導，57歲的阿拉尼斯（Jaime Alanis）是墨西哥人，同時也是家中的經濟支柱，已經在加州1間農場工作10年，跋山涉水來美國就是為了賺更多錢給遠在墨西哥的家人，卻因躲避ICE特工而爬上約30英尺（約9.14公尺）高的屋頂，不慎摔落，送醫搶救後仍宣告不治。

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此次事件引發各界議論，美國農場工人聯合會（UFW）在X（原推特）上表示，美國政府這些暴力行為已經震驚整個社會，不僅影響這些工廠的生產，同時還威脅到這些工人的生命，拆散了他們的家庭。

對此，美國國土安全部則指出，他們是持有合法的刑事搜查令進行拘捕，並提到阿拉尼斯過去以及現在並未受到ICE以及美國海關與邊境保護局（CBP）追捕，但他還是在攀爬屋頂的過程中死亡。

國安部補充，這次有4名美國公民因涉嫌襲擊或抵抗警察而被捕，當局已懸賞5萬美元（約146.07萬新台幣）徵求線索，追緝涉嫌向ICE特工開槍的嫌疑人。

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