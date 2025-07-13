揭密太陽風！NASA「帕克」探測器拍下史上最近太陽照片

「帕克」太陽探測器去年底飛掠至距離太陽表面僅600萬公里的位置，創人類探索太陽最近距離紀錄。圖為藝術想像圖。（路透）

2025/07/13 12:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）的「帕克」太陽探測器（Parker Solar Probe）去年底飛掠至距離太陽表面僅600萬公里的位置，創人類探索太陽最近距離紀錄，NASA近日公布史上最近距離的太陽照片，揭示了日冕拋射太陽風的重要特徵。

綜合外媒報導，NASA近日公布「帕克」飛掠太陽表面時所拍攝的畫面，是史上最近的太陽照片，這些照片揭示了太陽風的重要特徵，將有助於科學家了解這種神秘太空天氣現象的起源及其對地球生命的影響。

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太陽風是從太陽最外層的大氣層日冕釋放的帶電粒子流，以每小時超過100萬英里的速度席捲整個太陽系，產生可能干擾地球電網的電流，「帕克」拍攝到的圖像展示了太陽風從日冕拋射出去後的過程，更至關重要的是，首次以高解析度捕捉到多次「日冕巨量噴發」（CME）。

「日冕巨量噴發」是太陽從日冕釋放大量電漿和磁場進入日球層的現象，若CME指向並到達地球，其衝擊波會引起地磁風暴，導致潛在的大規模停電，專家指出：「在這些圖像中，我們看到CME基本上是相互疊加的」，他們正在利用這些圖像來研究CME是如何合併的，這對太空天氣觀察至關重要。

專家指出：「最大的未知數一直是：太陽風是如何產生的？它又是如何擺脫太陽巨大引力的？」了解這種連續的粒子流，尤其是慢速太陽風，是一項重大挑戰，但有了帕克太陽探測器，我們比以往任何時候都更接近揭開它們的起源和演化過程。

預計「帕克」將在繞太陽運行的過程中繼續收集數據，並將於9月15日再次經過近日點（距離太陽表面最近的點）。

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