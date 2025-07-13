企圖「漂白歷史」？ 印尼新國史草案曝光 驚見98排華暴動被消失

印尼1998年排華暴動期間，民眾在雅加達縱火、劫掠華人商店並焚燒車輛，造成嚴重傷亡與財損。（法新社資料照）

2025/07/13 12:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社13日報導，印尼新政府正推動一項官方修史計畫，但其草案內容引發學界與人權組織強烈警告，擔憂新教材可能刻意迴避1998年針對華人社群的大規模暴力事件，恐讓這段血腥歷史成為國家記憶的空白帶。

這套多達10卷的歷史記述，由現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府主導。普拉伯沃曾是獨裁者蘇哈托（Suharto）時代的將軍，其歷史角色本身即具高度爭議，讓這次修史行動的動機備受質疑。

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法新社所審閱的草案大綱顯示，其中並未包含任何關於1998年排華暴動的具體章節。印尼國立大學歷史學者阿赫迪安（Andi Achdian）指出：「這套寫作從一開始就帶有明顯企圖，其傾向是將敏感歷史進行有選擇的抹除。」

負責此計畫的文化部長法德利（Fadli Zon）上週在國會答詢時，稱「1998年五月事件不大」，因此未納入。然而，該計畫的一名編輯卻向法新社澄清，相關事件「仍會納入」，官方內部說法不一，加深外界疑慮。

國際特赦組織印尼分會警告：「這項計畫可能會抹除不堪的真相。」已有一名參與的考古學者因不滿編輯主權受干預而退出。前總檢察長達魯斯曼（Marzuki Darusman）更直言，這場國史爭議反映出當前印尼社會對於「誰有權撰寫國家記憶」的根本分歧。

儘管面臨批評，文化部長法德利仍表示，這項「更新版歷史」的計畫將會繼續。然而，反對者已呼籲暫停此計畫，認為記錄國家的過去應交由獨立的歷史學家，而非淪為「政府的歷史宣傳工具」。

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