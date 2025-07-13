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    疑因允許變裝秀 美第7艦隊準司令被撤銷提名

    美國第7艦隊準司令唐納利，疑因過去同意下屬進行變裝秀被撤銷提名。（圖擷自美國海軍網站）

    美國第7艦隊準司令唐納利，疑因過去同意下屬進行變裝秀被撤銷提名。（圖擷自美國海軍網站）

    2025/07/13 10:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍少將唐納利（Michael Donnelly），6月18日被川普提名晉升中將並預計接掌第7艦隊司令，但他過去擔任雷根號航空母艦艦長時同意下屬進行變裝秀，在保守派媒體重新挖出此事後，唐納利的提名已被撤銷。

    《星條旗報》報導，唐納利於2016年至2017年擔任雷根號艦長時，讓下士凱利（Joshua Kelley）時不時以丹尼爾絲（Harpy Daniels）的藝名進行男扮女裝表演。

    保守派媒體網站The Daily Wire於本月10日重新揭露此事，並針對唐納利放行變裝秀展開質疑。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發言人11日在發送給《星條旗報》的電郵中，證實唐納利的第7艦隊司令提名已被撤銷，但不願說明是否和變裝秀有關。

    凱利目前是巴爾克利號驅逐艦上士，並隨艦派駐在西班牙羅塔海軍基地，他於2022年底被指派為海軍數位大使試行計畫（Navy’s Digital Ambassador Pilot Program，利用社群媒體增進海軍內部與外部的聯繫）5名人選之一。

    不過，華府保守派非營利組織「美國第一法律（America First Legal）」當時對此提出批評，痛斥凱利不當參與政治活動、濫用軍人服飾，要求海軍部長托羅（Carlos Del Toro）對此展開調查，數位大使計畫隨即於2023年9月停止。

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