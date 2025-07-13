伊朗精準打擊！美軍卡達基地通訊圓頂被炸毀

伊朗6月23日對美軍駐卡達烏代德基地發射飛彈，其中一枚命中圓頂狀通訊設施，衛星影像顯示圓頂已消失並出現燒痕。（美聯社）

2025/07/13 09:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社最新分析的衛星影像指出，伊朗上月對美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動的飛彈攻擊，精準命中了一座用於美方安全通訊的圓頂建築。儘管美國總統川普事後將此形容為「非常軟弱的反擊」，但影像證據揭示了此次攻擊的精準性遠超外界想像。

這起攻擊發生於6月23日，是伊朗為報復美國轟炸其三處核設施而採取的反擊行動。衛星影像顯示，這座造價約1500萬美元、由美國空軍第379遠征聯隊安裝的「現代化企業終端」（modernized enterprise terminal），在攻擊後已完全消失，鄰近建築亦有損傷。

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在美聯社報導發布後，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）低調證實了損壞情況，但強調攻擊「對設備與設施造成的損害有限」，並稱基地仍維持全面運作。川普本人則在社群媒體上發文，感謝伊朗「提前通報」，讓美方得以及時撤離軍機與人員，未釀傷亡。

相較於美方的輕描淡寫，伊朗官方則高調宣傳其戰果。伊朗革命衛隊宣稱對基地進行了「毀滅性攻擊」，而最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問、強硬派神職人員阿拉莫洛達（Ahmad Alamolhoda）更宣稱，已「徹底摧毀」該基地設備，並「完全切斷」了美軍的指揮通訊。

這場看似經過精心計算的軍事博弈，發生在一個更宏大的背景之下。此次攻擊是當時持續了12天的伊以戰爭的一部分，最終在川普出面斡旋下促成停火，避免了衝突升級為全面的區域戰爭。

美聯社指出，這起事件不僅揭示了政治辭令與衛星證據間的巨大差距，也凸顯了伊朗具備精準打擊高價值軍事目標的能力。在避免全面戰爭的默契下，一次精準的攻擊與後續的各自表述，構成了一場複雜的軍事、外交與心理戰。

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