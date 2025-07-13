為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國女子誤闖澳洲叢林 靠山洞水坑生存12日後獲救

    德國26歲女子威爾加日前在澳大利亞西澳州偏遠的叢林失聯，11日晚間被路過的民眾發現。（美聯社）

    德國26歲女子威爾加日前在澳大利亞西澳州偏遠的叢林失聯，11日晚間被路過的民眾發現。（美聯社）

    2025/07/13 10:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國26歲女子威爾加（Carolina Wilga）日前在澳大利亞西澳州（Western Australia）偏遠的叢林迷路，在失聯12天後，終於在11日晚間被路過的民眾發現，警方接獲通知後出動直升機救援，目前人已平安送至醫院。

    《衛報》報導，今年26歲的德國籍女子威爾加，在開車行經西澳州卡倫山（Karroun Hill）自然保護區時迷路，而車子正巧在這時出現故障，於是就在附近步行求援，期間都住在山洞裡，由於身上的物資不充足，因此她只能依靠水坑中的水生存。就這樣過了12日才被人發現，沒想到這時她已經距離故障車輛24公里遠。

    西澳警方指出，接獲民眾報案後，便立即出動直升機前往救援，所幸威爾加的身體除了有脫水、飢餓以及蚊蟲叮咬的症狀外，基本無大礙，之後多加休養即可。警方表示，該保護區屬於內陸地區，有許多大岩石，儘管有很多足跡，當初次遊歷該區的民眾很容易迷失方向甚至迷路，但威爾加在遭遇這種狀況下仍冷靜下來面對，展現出與眾不同的勇氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播