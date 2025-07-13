德國女子誤闖澳洲叢林 靠山洞水坑生存12日後獲救

德國26歲女子威爾加日前在澳大利亞西澳州偏遠的叢林失聯，11日晚間被路過的民眾發現。（美聯社）

2025/07/13 10:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國26歲女子威爾加（Carolina Wilga）日前在澳大利亞西澳州（Western Australia）偏遠的叢林迷路，在失聯12天後，終於在11日晚間被路過的民眾發現，警方接獲通知後出動直升機救援，目前人已平安送至醫院。

據《衛報》報導，今年26歲的德國籍女子威爾加，在開車行經西澳州卡倫山（Karroun Hill）自然保護區時迷路，而車子正巧在這時出現故障，於是就在附近步行求援，期間都住在山洞裡，由於身上的物資不充足，因此她只能依靠水坑中的水生存。就這樣過了12日才被人發現，沒想到這時她已經距離故障車輛24公里遠。

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西澳警方指出，接獲民眾報案後，便立即出動直升機前往救援，所幸威爾加的身體除了有脫水、飢餓以及蚊蟲叮咬的症狀外，基本無大礙，之後多加休養即可。警方表示，該保護區屬於內陸地區，有許多大岩石，儘管有很多足跡，當初次遊歷該區的民眾很容易迷失方向甚至迷路，但威爾加在遭遇這種狀況下仍冷靜下來面對，展現出與眾不同的勇氣。

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