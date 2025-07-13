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    槍擊案後自認「天選之人」！親信曝：川普沒變，但更信上帝了

    2024年7月13日，川普在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢活動時遭遇槍擊，耳部中彈後由特勤人員緊急攙扶下台。此事件震撼全美，並成為他日後政治敘事中的轉捩點。（美聯社）

    2024年7月13日，川普在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢活動時遭遇槍擊，耳部中彈後由特勤人員緊急攙扶下台。此事件震撼全美，並成為他日後政治敘事中的轉捩點。（美聯社）

    2025/07/13 08:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，在美國總統川普於賓州造勢活動中險遭刺殺滿一周年之際，其身邊的幕僚與盟友指出，儘管川普依然言行強勢，但在經歷生死一線後，他的心態已發生深刻轉變，並堅信自己是「被上帝拯救來拯救美國」的天選之人。

    這起震驚全美的事件發生於2024年7月13日，當時川普在賓州巴特勒市（Butler）演講時遭槍手開火，子彈擦過右耳，並造成一名支持者身亡。此事件不僅改變了選戰節奏，也間接促使時任總統拜登（Joe Biden）宣布退選，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）遞補民主黨提名。

    據報導，一年來，川普並未試圖忘卻這段創傷，反而將其化為個人傳奇的一部分。他不只在白宮與私人俱樂部，陳列描繪他遇刺後舉拳高呼「奮戰」的畫作與雕塑，更時常提及自己是因轉頭看一張「邊境數據圖」才倖免於難，將其視為「救命符」。

    現任白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles），事發時正是川普的競選總幹事。她表示，川普在事後深信自己是「被拯救」的，這使得他如今談及「上帝保佑美國」時，語氣已從過去的禮貌性用語，轉變為發自內心的個人信仰。

    長期盟友、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則提供了更生活化的觀察。他指出，川普雖未因此變得沉靜，「沒有成為禪修者」，但確實變得更為感性，也更關心朋友，甚至會主動傳訊息祝賀他的生日。

    在信仰與右翼圈的盟友眼中，這次的倖存更被賦予了神學意義。長期顧問史東（Roger Stone）表示，川普曾親口告訴他，相信自己是為「重建美國榮光」而被上帝保護。而這樣的信念，也成為他在此次任期中，用以凝聚支持者、推動其議程最強而有力的敘事武器。

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