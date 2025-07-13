神秘「宇宙貓頭鷹」現身！韋伯望遠鏡捕捉億年星系對撞奇景

韋伯太空望遠鏡拍下罕見「宇宙貓頭鷹」畫面，兩個藍色環狀星系正面對撞，中心呈現對稱亮點，酷似貓頭鷹凝視人類的雙眼。（圖取自NASA專頁）

2025/07/13 08:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，一個由北京清華大學天文學家領導的國際團隊，近日利用韋伯太空望遠鏡（JWST）發布了一張壯麗的深空影像。畫面中一個酷似貓頭鷹臉龐的結構，實際上是兩個極其罕見的環狀星系正面碰撞的瞬間，此一獨特景象被團隊命名為「宇宙貓頭鷹」（Cosmic Owl）。

「宇宙貓頭鷹」由兩個形態幾乎完全相同的碰撞環狀星系所組成。影像中如貓頭鷹雙眼的藍色環狀結構是星系碰撞後形成；而中心如眼珠般的橘色亮點，則是星系中心的「活躍星系核」（active galactic nucleus, AGN），理論上其核心是超大質量黑洞。

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環狀星系本身就是宇宙中極為罕見的天體，僅佔所有已發現星系的約0.01%。而能捕捉到兩個環狀星系正面碰撞，更是獨一無二的宇宙奇觀。團隊估計，這次碰撞發生在約3800萬年前，其光線直到現在才被捕捉到。

研究團隊推算，這兩個星系中心的黑洞，質量分別約為太陽的6700萬倍與2600萬倍，整個碰撞系統的恆星總質量則高達太陽的3200億倍。而在兩個星系交會處，也就是貓頭鷹的「鳥喙」區域，正在發生劇烈的恆星形成（star formation）。

領導此研究的清華大學李明宇博士與其團隊表示：「這些現象相互影響，共同驅動了這個星系系統的演化。」團隊在論文中指出，這種由碰撞引發的恆星大量新生，可能是一種過去被低估的、促進早期宇宙恆星形成的重要途徑。

這項觀測不僅為研究星系碰撞與演化提供了珍貴樣本。團隊表示，未來將利用如阿塔卡馬大型毫米波/次毫米波陣列（ALMA）等設備的數據，進行專門的數值模擬，以更深入地理解觸發這次罕見碰撞的宇宙奧秘。

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