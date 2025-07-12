「和平獎」是川普關鍵密碼！全球政界掀提名熱

美國總統川普。（路透檔案照）

2025/07/12 22:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界多國領袖、國會議員，甚至一個美國原住民部落，都在用一種新方法，來維持與美國總統川普的好關係：稱讚他努力締造和平，並且提名他角逐諾貝爾和平獎。

《美聯社》10日報導，以色列總理納坦雅胡日前訪問華府，在白宮與川普會面時，拿出他遞交給諾貝爾獎委員會的推薦信複本，表示已推薦川普角逐和平獎，並說這是「實至名歸」，川普回應，「這意義非凡，尤其是由你提名」。

請繼續往下閱讀...

川普渴望獲得諾貝爾和平獎這個殊榮已久，第一任內就有人提名他角逐；這次重回白宮，他更常談到如何協助結束衝突、希望以和平締造者留名青史，以及希望獲得和平獎。但是批評者說，川普在國內外種下分裂的政策，使其不適合獲得和平獎，提名是對他操弄的手段。

不過國內外政治領袖注意到川普的這股渴望。加彭總統恩古瑪（Brice Oligui Nguema）也加入提名行列，他以日前美國居間促成盧安達和剛果民主共和國簽署停火協議之事，表示「他（川普）把和平帶回這個區域，這在之前絕對不可能，所以我相信他應該得諾貝爾和平獎」。

在美國國會，有共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）、布萊克本（Marsha Blackburn）公開支持、並號召網友響應；同黨籍聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）最近也發文，說她已提名川普兩次，還會繼續提名，直到川普獲獎為止，「他為世界和平所做的，多於其他任何現代領袖」。

美國原住民圖尼卡—比洛克西部族（Tunica-Biloxi）主席皮瑞特（Marshall Pierite）也提名了川普，他說「沒有世界領袖比川普花更多時間和努力提倡世界和平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法