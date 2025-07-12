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    中國甘肅幼兒園鉛中毒案 官方宣布提高為省級調查

    中國甘肅省天水市幼兒園有233名學童血鉛濃度異常，竟是園長、投資人指示以顏料製作餐點釀禍。（圖擷自微博）

    中國甘肅省天水市幼兒園有233名學童血鉛濃度異常，竟是園長、投資人指示以顏料製作餐點釀禍。（圖擷自微博）

    2025/07/12 23:49

    〔中央社〕在甘肅天水幼兒園集體鉛中毒案引發中國輿論強烈非議下，甘肅省官方今晚宣布成立省委、省政府調查組，提高層級調查此案。並邀請中國生態環境部、國家衛健委專家參與，同時由中國國務院食安辦派出工作組指導督辦，調查處置結果將及時公布。

    但在甘肅省官方這項宣布中，仍將這一集體鉛中毒案稱為「血鉛異常」，而這也是中國民眾近來非議的焦點之一，認為官方始終不肯承認此案是「鉛中毒」。

    甘肅省官方表示，針對天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒「血鉛異常」問題，新成立的省委、省政府調查組將由省委、省政府主要負責官員為組長，省紀委監委、教育廳、公安廳、生態環境廳、衛健委、市場監管局等部門參加。

    此外，甘肅省官方並邀請中國生態環境部、國家衛健康等部委專家參與，並由中國國務院食安辦派出工作組指導督辦。官方並強調，調查處置結果將及時向社會公布。

    甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園日前爆發233名幼童鉛中毒，直到家長帶受害子女遠赴陝西省西安市的醫院檢驗，才發現血液中鉛濃度嚴重超標的事件，引起輿論譁然。天水市官方8日公布調查結果，指幼兒園後廚人員上網購買不可食用的彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作，但並不被家長及民眾採信。

    更有甚者，有家長9日發布短片，指天水市官方數度派員前往西安，威脅受害幼童家屬閉嘴，並指幼童只有回天水治療才能全額報銷醫療費用。家長強調，此前天水當地醫院的血鉛檢驗結果已被證明不可信，才會帶幼童遠赴西安求診驗血，天水醫院的公信力早已蕩然無存。

    天水是甘肅省發展多年的工業區，因此並非首次發生集體鉛中毒事件。中國媒體報導，2006年就有200餘名天水市麥積區甘泉鎮吳家河村村民被查出鉛中毒，當地的兩家化工廠被認為是污染源。當時，天水在地機構檢測出的人體及環境含鉛量正常，卻與省會蘭州市機構的檢測結果南轅北轍。

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