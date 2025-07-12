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    中國洪災蔓延7省區 當局撥款8億供災後農業復原

    圖為中國遼寧省葫蘆島市遭逢暴雨肆虐，建昌縣黑山科鄉災民在雨後泥濘中靠推土機疏散。（美聯社資料照）

    圖為中國遼寧省葫蘆島市遭逢暴雨肆虐，建昌縣黑山科鄉災民在雨後泥濘中靠推土機疏散。（美聯社資料照）

    2025/07/12 23:35

    〔中央社〕中國南方近來接連遭逢豪雨侵襲，不少農田遭大水淹沒。中國財政部今天宣布會同農業農村部下發「農業生產防災救災資金」人民幣1.97億元（約新台幣8億元），供湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州、雲南等7個受災省區災後農業復原之用。

    澎湃新聞報導，中國財政部今天會同農業農村部下達「中央財政農業生產防災救災資金」1.97億元，支持湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州、雲南等7個省級行政區的受災地區，積極因應洪澇、颱風等災害影響，開展農業生產救災相關工作。

    報導指出，這筆資金將重點金針對農作物改種補種、災損農業設施修復、農田疏渠排澇等救災措施，給予適當補助，以減少農業生產損失，助力夯實「秋糧豐收基礎」。

    另綜合中國媒體今天報導，雲南省昭通市8日起連日降下大豪雨引發洪水，導致威信縣羅布鎮黑龍村發生山洪爆發，位在山坡地附近的2棟民宅被土石流冲毀，屋內5名居民失聯。

    根據報導，這5名失聯居民在11日下午4時15分全數被消防單位尋獲，均已罹難。（編輯：邱國強）1140712

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