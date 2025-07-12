立場轉變？《Axios》披露：普廷鼓勵德黑蘭接受「零鈾濃縮」核協議

美媒披露，俄國總統普廷私下敦促伊朗接受「零鈾濃縮」，以利與美國談判。（路透）

2025/07/12 21:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路媒體《Axios》12日獨家披露，俄羅斯向來在伊朗核問題上，支持德黑蘭擁有鈾濃縮權利，但在伊朗遭到以色列和美國攻擊後，俄國總統普廷私下採取更強硬的立場，鼓勵德黑蘭接受「零鈾濃縮」。

3名了解情況的歐洲官員和1名以色列官員透露，普廷已向美國總統川普和伊朗官員表示，他支持達成伊朗無法進行鈾濃縮的核協議，而俄方也已通知以色列政府普廷的最新立場，「我們知道普廷就是這麼告訴伊朗人的」。

請繼續往下閱讀...

據了解，雖然普廷鼓勵伊朗朝著零鈾濃縮的方向努力，以便與美國的談判更加有利，但德黑蘭表示，他們不會考慮。

以美兩國上月的攻勢，已嚴重破壞伊朗核設施，但是否摧毀伊朗所有高純度濃縮鈾，仍是未知數，也不清楚是否還有可以運作的離心機。

川普已明確表示，他希望與伊朗達成一項新的核協議。消息人士稱，如果未來幾週進行談判，伊朗境內鈾濃縮達到零水準，將是美國的關鍵要求之一。不過，德黑蘭長期以來堅持，無論在任何協議下，德黑蘭都必須保留鈾濃縮能力。

鑑於伊朗在烏俄戰爭期間，向俄國提供大量軍事支持，包括提供數百架攻擊無人機和地對地飛彈，普廷在伊朗核問題上的立場，尤其引人注目。在為期12天的以伊戰爭期間及戰後，伊朗方面對於俄國除了新聞聲明外，沒有給予任何實質支持感到失望。

俄國已在公開和私下場合明確表示，如果美伊達成協議，他們願意協助移除伊朗的高純度濃縮鈾。與此同時，俄方也將向伊朗提供純度為3.67%的鈾用於核電，以及少量純度為20%的鈾，用於德黑蘭研究反應爐和核同位素生產。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）否認該報導，並引述知情人士指出，普亭並未就此事向德黑蘭發送任何訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法