為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    目擊者：緬甸中部村莊僧院遭空襲 22平民喪命

    圖為來自台灣、香港、泰國、緬甸等地的社運組織在洛杉磯市政府前示威遊行，呼籲美國政府重視緬甸軍政府的暴行。（中央社）

    圖為來自台灣、香港、泰國、緬甸等地的社運組織在洛杉磯市政府前示威遊行，呼籲美國政府重視緬甸軍政府的暴行。（中央社）

    2025/07/12 21:56

    〔中央社〕緬甸1名反軍政府戰士和1位居民今天告訴法新社，緬甸中部村莊林塔魯（Lin Ta Lu，音譯）的1所僧院昨天遭到空襲，造成22名平民身亡，其中包括3名兒童。

    自從緬甸軍方2021年推翻民選政府後，緬甸便飽受內戰摧殘，尤以林塔魯村所在的中部實皆省（Sagaing）受打擊最重，軍政府猛烈空襲當地村莊以打擊武裝團體。

    考量自身安全而要求匿名的1名反軍政府戰士表示，昨天的空襲發生在凌晨1時左右，遇襲的僧院大廳內有流離失所的緬甸民眾暫居。

    他還告訴法新社，有22人死亡，包含3名兒童，另有2名傷者送醫且傷勢嚴重。他說，民眾「以為待在佛教僧院是安全的，他們卻還是遭到轟炸」。

    1位當地居民證實遇襲僧院的大廳「完全被摧毀」，他昨天黎明見到罹難者遺體被搬上1輛汽車載至1處墓地，他前往場現場拍照協助確認死者身分時，算出共有22具遺體。

    同樣要求匿名的這位居民表示：「許多遺體頭部受創，或是被炸得支離破碎，看了令人心碎。」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播