日本「藍色脈衝」飛行表演 大阪世博炫技民眾喊讚

圖為「藍色脈衝」小組特技飛行示意圖。（中央社）

2025/07/12 20:00

〔中央社〕日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝」今天在大阪關西世博會場上空飛行表演，這是藍色脈衝時隔35年在大阪上空表演，大批民眾報以熱烈掌聲，並稱讚表演超酷。

日本讀賣新聞報導， 日本航空自衛隊出動6架飛行表演隊藍色脈衝（又稱藍色衝擊，Blue Impulse）飛機進行表演，下午2時40分（台灣時間下午1時40分）左右從關西機場起飛，飛行經過通天閣、大阪城、太陽之塔等知名景點後，下午3時左右在大阪世博（大阪市的人工島夢洲）上空現蹤。

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藍色脈衝飛機進行飛行表演時，很多民眾站大阪世博會場或會場最大型木造建築「大屋頂環」上欣賞藍色脈衝的精彩演出，大家紛紛發出讚嘆聲，並拿出手機、相機拍攝。

藍色脈衝飛機噴出的白色煙霧在藍天白雲中畫出包括心型在內等美麗軌跡，盤旋飛行的時間約15分鐘。

2025世博營運單位「日本國際博覽會協會」原本請防衛省（國防部）安排藍色脈衝於大阪世博開幕日4月13日進行飛行表演，但因天公不作美而取消。大阪當地居民殷盼看到藍色脈衝的飛行表演，防衛省於是決定派出藍色脈衝飛行。

日媒報導，一名76歲來自廣島縣的男士表示，今天並非特地為了觀賞藍色脈衝而來，但稱讚表演真的很壯觀。說過去曾在北海道觀賞過，今天在大阪世博會場看到的藍色脈衝飛行表演比以往看到的更精彩，真是來對了。

一名70多歲來自大阪市的男性表示，在大阪世博開幕當天則是為了看藍色脈衝飛行表演才來，未料因天候不佳取消，感到很失望。今天的飛行表演超酷，一償宿願，真的很開心。

舉辦期為期半年的大阪世博明天（7月13日）是滿3個月的日子。藍色脈衝也預定13日下午3時左右在大阪世博會場上空進行飛行表演。（編輯：唐佩君）1140712

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