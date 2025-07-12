美6月關稅年增3倍！ 聯邦收入由虧轉盈270億美元

川普公布對等關稅。（路透）

2025/07/12 19:34

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部週11公布數據顯示，美國6月關稅收入激增至創紀錄的272億美元，較去年同期增加3倍，進而使2025年財政年度關稅收入首度突破1000億美元大關，顯示美國總統川普的政策，使關稅成為聯邦政府的重要歲收來源。

數據顯示，6月美國政府整體盈餘270億美元，與去年同期赤字710億美元相較，對比鮮明，始於去年10月的本財政年度，關稅收入1133億美元，年增近1倍，整體政府收入年增13%。本財政年度前9月預算赤字1.34兆美元，經日曆差異調整，今年以來的赤字較去年縮減1個百分點。

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路透報導，川普視關稅為豐厚的政府收入來源，同時是執行非貿易外交政策的利器，該財政報告可能進一步強化該觀點。川普十日說，在美國8月1日起，對貿易夥伴實施更高的「對等關稅」後，將有「大筆資金」流入美國。

美國財政部長貝森特11日指出，該成果顯示美國從川普的關稅議程「斬獲成果」，「隨著川普總統努力拿回我國的經濟主權，我們的財政月報展現紀錄性的關稅收入，而且沒有通貨膨脹」。他在近日的內閣會議上預估，至今年底美國的關稅收入將超過3000億美元。

根據該報告，關稅已成長為美國聯邦政府第4大財源，就本財政年度而言，僅次於個人預扣收入的2.683兆美元、非預扣個人收入9650億美元，以及公司稅3920億美元。

過去1週，川普對23國寄發對等關稅通知函，包括加拿大35%、巴西50%、日本與南韓25%，不過在8月1日生效前，他願意進行更多談判。他同時揚言對銅、藥品、半導體等材料課徵更高關稅。貿易政策的持續變動讓長期的關稅收入充滿不確定性。

耶魯大學預算實驗室經濟學家特德斯奇（Ernie Tedeschi）警告，「這裡存在對關稅收入上癮的重大風險」，隨著企業與消費者調整行為，關稅收入將在與時推移中減少。

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