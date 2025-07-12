警告中國勿妄動！美日澳19國「護身軍刀」軍演明登場

澳洲主辦的「護身軍刀」多國聯合軍演13日登場，美國海軍兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）上月中旬率先抵達雪梨港。（路透）

2025/07/12 19:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》12日指出，中國人民解放軍增加在太平洋的活動，美國在該地區的盟友日本及澳洲，正在透過強化軍事力量及增加訓練來應對。這三國上月甫結束「南方傑克魯」（Southern Jackaroo）聯合演習，13日又將展開規模更大的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習，希望增強互相協調操作的能力，以遏制中國侵略。

美日澳三國5月19日至6月13日，在澳洲東部沿海城市敦士（Townsville）郊外山區舉行「南方傑克魯」聯合演習，約派出3000名軍人參與，為2013年該演習啟動以來規模最大的一次。據了解，此次演習由澳洲陸軍第3旅主導，美軍出動第1陸戰隊遠征軍、陸戰隊達爾文輪換部隊（MRF-D），日本則派出陸上自衛隊第46普通科連隊（相當於步兵團）多名自衛隊員、中部方面特科連隊（相當於砲兵團）所屬單位，以及第13偵察戰鬥大隊下屬戰鬥中隊的16式機動戰鬥車，運用當地熱帶環境，模擬執行印太區域離島防衛作戰。

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儘管三國高階軍官都未直接點名任何敵人，但參與演習的部隊表示，他們顯然是在為對抗中國而訓練。最重要的是，聯合軍力展示的主要目標是，讓北京的侵略計畫趨向複雜，並使北京領導層相信，透過動武來主張領主主權的風險過高。

值得注意的是，美日澳原本各自已有雙邊物流合作，11日進一步簽署「美日澳海上部隊物流協定」，將在艦船彈藥補給、海上加油、修理和零件供應方面互相合作。美國海軍強調，該協定以永久致力於印太地區的穩定與安全為基礎。日本海上自衛隊裝備計劃部長星直也指出，新的協定使三國的活動範圍擴大，能夠提高效率。此外，這也為日本在與德國爭奪澳洲100億澳幣新型通用護衛艦訂單上，帶來更大贏面。

澳洲也將自13日起至下月4日，主辦兩年一度的「護身軍刀」多國聯合軍演，將有美、日等19國參與，共計派出逾3萬名軍人，是2005年首次舉辦以來最大規模。演習內容將涵蓋兵力準備、兩棲登陸、陸海空戰、網路攻防及太空作戰訓練等，且美、日、澳和新加坡也將舉行大規模實彈火箭炮與飛彈試射，更將首此在澳洲試射海馬士多管火箭系統（HIMARS），以及澳洲防空部隊與美國「愛國者」防空飛彈系統協同作戰等項目。

華爾街日報直言，隨著美國及其盟友為可能與中國就台灣問題發生衝突做準備，多國演習已成為新常態。不過，美日澳在學習如何協同作戰上面臨挑戰，其中語言差異是最明顯的障礙。日本自衛隊僅能依賴少數幾名口譯員，而美軍陸戰隊出於安全考量，在大多數野外訓練中，不會攜帶附翻譯應用程式的個人設備，更常使用地圖等視覺輔助工具進行溝通。作戰程序也有所不同，日方傾向使用手持旗幟溝通，澳方更常透過數位方式傳達指令。

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