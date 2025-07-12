不接受南海主權判決!美駐日大使轟中國挑釁 揶揄只許州官放火

葛拉斯先前派駐葡萄牙期間，即對中國語多批判，目前為美國駐日大使，更對中國不假辭色。（美聯社）

2025/07/12 18:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台Ｘ頻頻對中國開砲，繼11日痛批中國戰機在國際空域挑釁日本，12日又指控中國明明是「聯合國海洋法公約」締約國，卻拒絕接受國際法庭對南海主權的判決。

葛拉斯在12日的發文中，附上一張中國海警船先前對在南海執行公務的菲律賓補給船，發射水砲的照片，並指出：「美國或許並非『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）締約國，但我們仍維護國際法。與此同時，中國是UNCLOS締約國，卻拒絕接受荷蘭海牙『常設仲裁法院』（PCA）2016年一致同意的裁決，即駁回中國對南海大部分領土的主權主張。」

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葛拉斯更揶揄道：「中國有句諺語形容這種赤裸裸的虛偽，『只許州官放火，不許百姓點燈』，這又是一個不該輕信這些『州官』的理由。」

前一日，葛拉斯也發文指出：「又過了一週，中國軍機又進行一系列魯莽舉動。一架中國戰機連續兩天在國際水域上空，對日本飛機做出危險的挑釁動作，再次凸顯中國根本不在乎飛安和人命。中國飛行員該回飛行學校重修了！」

葛拉斯曾提到，川普之所以選擇他出使日本，部分原因是他在2017年至2021年派駐葡萄牙期間，曾多次反擊中國的「掠奪習性」。葛拉斯是在4月18日赴東京就任。

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