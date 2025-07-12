看遠看近一副搞定！芬蘭新創公司研發「自動對焦眼鏡」

芬蘭新創公司，開發出一款具備自動對焦功能的智慧眼鏡，示意圖。（法新社）

2025/07/12 21:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭新創公司開發出一款具備自動對焦功能的智慧眼鏡，結合液晶鏡片與眼球追蹤技術，可依使用者視線自動調整焦距，為遠視及近視問題提供全新解方。這款眼鏡，不僅可能改變傳統眼鏡市場版圖，也為視力保健帶來嶄新突破。

《BBC》報導，芬蘭新創公司IXI正開發一款具備自動對焦功能的智慧眼鏡，執行長艾登（Niko Eiden）在受訪時親自展示這副高科技眼鏡。產品採用液晶鏡片搭配眼球追蹤技術，能根據使用者眼球活動自動調整鏡片焦距。他表示「液晶會在電場作用下旋轉，可實現完全自由的度數調整」。

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不過，艾登坦言，儘管技術已趨成熟，外觀設計仍是產品能否被市場接受的關鍵。像過去Google智慧眼鏡就因造型過於前衛，最終未能打入市場。因此他堅持產品外觀必須與一般眼鏡無異。產品總監赫林（Emilia Helin）則表示，為配合內部精密元件，眼鏡鏡框可調整的幅度有限，目前設計出來的樣式已盡量符合大多數人臉型。

這款眼鏡主要針對老花眼及近視族群，潛在市場可觀，但實際應用仍存疑慮。英國驗光師協會臨床顧問比爾庫（Paramdeep Bilkhu）指出，目前尚無充分證據證明此技術可安全應用於駕駛、醫療等高風險活動。對此，艾登說明，目前的自動對焦僅針對部分鏡片區域，未來若擴展為整片鏡面調整，安全問題將是開發的重要課題。

事實上，自動調焦鏡片並非全新概念。英國公司Adlens早在2013年便推出手動調焦的眼鏡，該公司目前也正研發升級版。另一方面，香港理工大學教授杜志豪也研發出特殊結構鏡片，可有效減緩兒童近視惡化。他更透露，未來目標是研發「能逆轉近視」的鏡片，可能將為全球數十億人帶來視力改善的希望。

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